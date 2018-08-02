Фото: Молодая овчарка с примотанной шариковой ручкой к ошейнику бегает по Зеленой

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В районе ул.Зональная, Зелена (за ж\д переездом) 4 день бегает собака. На вид молодая овчарка, в ошейнике, к которому примотана шариковая ручка. Собака ласковая, подходит к людям. Хозяева или желающие удочерить — отзовитесь — 8-913-722-60-98.