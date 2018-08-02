КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-х квартиру
продам
ПРОДАМ 2 К КВ КИРОВА
Продам 2 к кв Комсомольская21
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Найдена мертвой пропавшая месяц назад 15-летняя девочка в Искитиме

Цена на бензин перестала расти в Новосибирской области

Кто обслуживает бассейны «Ремикса» бизнесмена Илющенко, не знает власть Бердска

Дамские сумки и портфели исключат из «ручной клади»

Не упомянули ЧВК «Вагнера» в сюжетах про убитых журналистов федеральные каналы

Из-за жары полицейских собак обули в «кеды» в Австрии

Потерял флаг утомленный десантник в день ВДВ в Бердске

Снова начался суд по растрате 8,5 млн рублей экс-директором оборонного НЗИВа в Искитиме

Вагоны без кондиционеров и биотуалетов превратят в железнодорожный лоукостер

Следов пыток не обнаружили врачи на телах убитых в ЦАР российских журналистов

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Фото: Молодая овчарка с примотанной шариковой ручкой к ошейнику бегает по Зеленой

Собака ласковая, подходит к людям. Хозяева или желающие удочерить — отзовитесь — 8-913-722-60-98.

2.08.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Лена:

В районе ул.Зональная, Зелена (за ж\д переездом) 4 день бегает собака. На вид молодая овчарка, в ошейнике, к которому примотана шариковая ручка. Собака ласковая, подходит к людям. Хозяева или желающие удочерить — отзовитесь — 8-913-722-60-98.

Фото: Молодая овчарка с примотанной шариковой ручкой к ошейнику бегает по Зеленой Фото: Молодая овчарка с примотанной шариковой ручкой к ошейнику бегает по Зеленой


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Утеряны два водительских удостоверения и свидетельство о регистрации ТС Минтранс обяжет регионы строить велосипедные дорожки Найдена мертвой пропавшая месяц назад 15-летняя девочка в Искитиме

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Причём тут ручка?

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика