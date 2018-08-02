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Найдена мертвой пропавшая месяц назад 15-летняя девочка в Искитиме

Ее труп обнаружен в с. Лебедевка Искитимского района. СК выясняет причины смерти девушки. Школьницу с татуировками искали полиция и волонтеры.

2.08.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Лиза Алерт Нет комментариев

Найдена мертвой пропавшая месяц назад 15 летняя девочка в Искитиме

Девочку искали больше месяца

Пропавшая 29 июня 15-летняя жительница Искитима найдена мёртвой. Девушку икали почти месяц. 1 августа ее тело было найдено в селе Лебедевка Искитимского района, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» и. о. старшего помощника руководителя управления СКР по Новосибирской области Михаил Третьяков.

По его словам, назначены экспертизы для установления причин смерти девочки. Сейчас следствие не может говорить о насильственном характере смерти.

Третьяков рассказал, что с заявлением в полицию об исчезновении школьницы обратилась ее бабушка. Среди особых примет она указала татуировки на запястье. На месте обнаружения тела работают следователи, криминалисты, полицейские.


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