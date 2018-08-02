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Кто обслуживает бассейны «Ремикса» бизнесмена Илющенко, не знает власть Бердска

Директор муниципального КБУ заявил, что его предприятие не заливает бассейны семейного парка отдыха. Договор на их обслуживание заключен с фирмой, учредителем которой является тоже Илющенко.

2.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев

Кто обслуживает бассейны «Ремикса» бизнесмена Илющенко, не знает власть Бердска

Вода из порванного бассейна в «Ремиксе» вырвалась потоком сквозь бетонный фундамент парка

Отдыхающие на пляже бердчане вблизи семейного парка отдыха «Ремикс в середине июля попали под поток хлористой воды.  2 000 кубов воды вытекло из фундамента семейного парка отдыха. Причиной тому стал порванный бассейн «Ремикса» бизнесмена Илющенко.

Росприроднадзор отобрал пробы воды в акватории Бердска, чтобы установить, причинен ли вред воде и природе после прорыва воды из бассейна «Ремикс». В официальном ответе федеральная служба сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что договор на водоснабжение ИП «Илющенко» заключен с МУП КБУ Бердска.

Водоотведение и своевременный слив воды из чаши бассейна на основании договора, осуществляет ООО «Р.А.-Союз», учредителям которой является тот же самый ИП Илющенко. Телефоны одни и те же, что у ИП Илющенко, что у ООО «Р.А.-Союз», на звонки никто не отвечает.

Директор муниципального Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук сообщал «Курьер. Среда. Бердск», что договор на обслуживание семейного парка отдыха «Ремикс» является коммерческой тайной. На официальный запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» он ответил, что КБУ бассейны парка семейного отдыха «Ремикс» не заполняется. Сославшись на эту же причину Владимир Воспанчук не ответил, каким образом Комбината заливает воду в бассейн. При этом директор КБУ сообщил номер счетчика потребления воды «Ремиксом». В ответе Комбината на запрос «Курьер. Среда. Бердск» сказано: информацией о том, куда и как часто вода из бассейнов сливается, КБУ не располагает.

Коммерческая тайна обслуживания бассейнов «Ремикса» обросла еще большим секретом для всех его посетителей.


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