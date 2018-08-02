Снова начался суд по растрате 8,5 млн рублей экс-директором оборонного НЗИВа в Искитиме

Сегодня, 2 августа, в Искитимском районном суде снова начался процесс по уголовному делу, возбужденному против бывшего директора НЗИВа Валерия Петрова. Его, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обвиняют в растрате или присвоении 8,5 млн рублей путем использования мошеннической схемы. Начавшийся ранее суд по этому делу прекратили и в мае вернули материалы прокурору для исправления ошибок.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Искитимском суде, заседание перенесли на 14 августа в связи с тем, что один из адвокатов не смог явиться в процесс, поскольку участвует в другом деле. Суд признал эту причину уважительной и перенес заседание.

Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в отношении Валерия Петрова возбуждено еще два уголовных дела по аналогичным основаниям. Обвиняемый находится под домашним арестом.