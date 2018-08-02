Рубль может потерять до 15% из-за санкций на госдолг России

Введение санкций на рублевый госдолг со стороны США может привести к ослаблению курса рубля на 5-15% и росту доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на 2-4 процентных пункта, говорится в обзоре Citi.

Экономисты Citi по РФ Иван Чакаров и Артем Заигрин пересмотрели экономическую модель для России, проведя анализ возможной реакции рубля после введение санкций на ОФЗ.

«В худшем случае, когда доля участия нерезидентов в ОФЗ падает с нынешнего уровня 28% до нуля, мы считаем, что к концу 2018 года доходность десятилетних ОФЗ может вырасти до 8,61% и к концу 2019 года — 11,90% (с текущих 7,76%). А рубль в результате ослабнет примерно на 15% — до около 70 руб./$1», — говорится в обзоре.

Между тем, если санкции буду наложены только на новые выпуски ОФЗ, доходность гособлигаций может подняться на 2 процентных пункта, а рубль упасть на 5% — до 65-66 руб./$1, полагают эксперты.

«В этом случае доля участия нерезидентов на рынке ОФЗ к концу 2019 года снизится до 21%. В результате к концу 2018 года доходность ОФЗ поднимется до 8,07% и к концу 2019 года до 9,69%», — пишут они.

В базовом сценарии аналитики ожидают, что доходность десятилетних ОФЗ на конец 2018 года составит 7,58%, а на конец 2019 года — 8,50%, передает finmarket.ru.