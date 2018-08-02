Следов пыток не обнаружили врачи на телах убитых в ЦАР российских журналистов

Местные врачи не обнаружили следов пыток на телах российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР), только огнестрельные ранения. Об этом сообщила в четверг ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«< …> при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения», — сказала она. Эту информацию дипломат получила от сотрудников диппредставительства РФ в Центральноафриканской республике.

По информации источников издания Palmares Centrafrique, перед убийством российских журналистов похитили и допросили повстанцы. Как полагает издание, к преступлению могут быть причастны мятежники из мусульманского повстанческого движения «Селека».

Во вторник посольство России в ЦАР сообщило о гибели трех человек в районе города Сибю к северу от столицы страны. Позднее стало известно, что при убитых нашли журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Они въехали в страну как туристы, однако следовали на территорию республики для работы над документальным фильмом.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Источник: ТАСС