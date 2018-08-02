Потерял флаг утомленный десантник в день ВДВ в Бердске

Сегодня, 2 августа, десантники Бердска собрались у мемориала Воинскому братству защитников Отечества, чтобы торжественно отметить День Воздушно-десантных войск.

Многие из тех, кто прошел службу в ВДВ и вышел в запас, уже обзавелись женами и детьми. Так что на площадку у ДК «Родина» они появлялись целыми семьями, состоящими, иной раз, из нескольких поколений. В этом случае какая-то деталь, говорящая о принадлежности к ВДВ, могла быть на супруге или на ребенке десантника.

На площадке перед фонтаном, на импровизированной сцене, двое десантников задолго до митинга начали исполнять армейские песни, радуя своих соратников. Прибывшие на празднование одобрительно восклицали под этот акомпанимент «За ВДВ!» и «Никто кроме нас!».

Было заметно, что некоторые из тех, кто встретился сегодня у фонтана, не видели друг друга несколько лет. Крепкие объятия, широкие улыбки и радостные возгласы возникали практически ежеминутно.

После торжественного поднятия флага вначале торжественной части с короткой поздравительной речью выступил мэр Бердска Евгений Шестернин. Он отметил, что войска ВДВ являются частью Бердска, его жизни и его истории (в Бердске много лет дислоцировалась легендарная бригада спецназа ГРУ — прим. ред.). Он также поблагодарил матерей, потерявших сыновей во время боевых действий.

Автор видео Слава Душин



— Вы каждый год вместе с нами. Я хочу попросить вас — будьте с нами как можно дольше. Несите молодому поколению историю. Историю не только ВДВ, но и историю семьи и нашего города. Хочу всем вам пожелать любви и счастья, — обратился Евгений Анатольевич.

Подполковник запаса Александр Левчик уверен, что Воздушно-десантные войска являются элитой вооруженных сил. Он рассказал, что ему посчастливилось побывать в Воронеже на том самом месте, где 88 лет назад зародилась «крылатая пехота».

— Видимо, в то время там было большое поле, но сегодня картина очень впечатляет. Там огромный парк, в центре этого парка стоит воин-десантник и как символ, как уже было сказано, является символом войск дяди Васи, основателя воздушно- десантных войск, — выступил Левчик, отметив, что долг всех оставшихся в живых — помнить тех, кто ушел. — Нам нельзя забывать о тех парнях, которые с честью выполнили свой воинский долг, отдав на полях сражений самое дорогое для человека — свою жизнь. Вечная им память.

Автор видео Слава Душин



Галина Лелюх, мать погибшего Героя России Игоря Лелюха, рассказала о смешанных чувствах боли и гордости.

— Это боль и гордость за наших сыновей. Гордость за то, что они не струсили и выполнили свой долг до конца. А боль живет в нас 23 года и будет, наверное, всю жизнь. От имени всех матерей хочу сказать огромное спасибо, ребятки, вам за то, что в трудную минуту вы были с нашими сыновьями. За то, что вы им помогали. И еще главное, за то спасибо, что вы остались живы, — сказала Галина Михайловна.

Александр Левчик рассказал «Курьер. Среда. Бердск», как он лично оценивает положение вооруженных сил РФ и в частности ВДВ:

— Моё личное мнение такое: денег в нашем государстве хватает и на оборону в том числе. Новый министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу очень здорово поднял вооруженные силы, средств очень много. Я могу сказать по своим войскам, по сравнению с тем временем, когда я сам служил, 10-15 лет назад, и сейчас. Вооружение поступает новейшее. Чисто по нашим войскам — парашюты новые, техника, стрелковое оружие и обмундирование — все новое, современное. Поэтому, я считаю, что вооруженные силы у нас сейчас находятся на достойном уровне.

Кто-то начал отмечать праздник заранее, так что к моменту окончания митинга бойца основательно накрыло. Подоспевший наряд полиции, пригласив сотрудника скорой помощи, решил десантника не госпитализировать. А знамя у него забрал сослуживец, находящийся неподалеку.