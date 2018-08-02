Возместить ущерб за уничтоженную ледяной глыбой машину требует в суде пострадавший в Бердске

В бердский суд поступил гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного автомобилю упавшей с крыши глыбы снега. Происшествие произошло 7 марта в Речкуновке, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». А на 7 августа назначено судебное заседание. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», за разбитую Toyota Windom ее хозяин намерен взыскать с ТСЖ 125 тыс. рублей. Пострадавшие уверены, что товарищество собственников жилья и его председатель не должным образом следили за 5-этажкой.

Владелец разбитой «Тойоты» Дмитрий Кравцов сразу после происшествия вызвал полицию, чтобы зафиксировать повреждения: разбиты лобовое и заднее стекла, смята крыша, кузов автомобиля повело так, что, по словам автовладельца, восстановить машину не представляется возможном.

— Расстояние от дома до машины — почти 7 метров. Получается, что здесь вообще ходить нельзя. А тут в каждой квартире дети маленькие, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий, показывая, на внутридомовой проезд, весь заваленный кусками льда и снега. — Толщина льда, сошедшего с крыши, сантиметров 30. Снег там ни разу за зиму не чистили.

По словам Дмитрия, он сразу же обратился к председателю ТСЖ Петру Эппу. Но тот объяснил, что денег в товариществе нет, поэтому компенсация за разбитый снегом автомобиль возможна только по суду. Пострадавший автомобилист высказал намерение судиться. Машина, хоть и не новая, 1993 года выпуска, но все-таки имущество, уничтоженное из-за халатности ответственного лица, рассуждает Дмитрий.

— Виноваты, получается, ТСЖ и лично председатель. Мы с жильцами ему неоднократно говорили, что надо ставить снегозадержание. Ладно машина, а если на маленького ребенка упадет?! Тогда уже трагедии не избежать. Железо — бог с ним, но полный дом ребятишек, — констатирует владелец пострадавшей машины.

Однако председатель ТСЖ Петр ЭПП виновным себя не считает.

— Я из своего кармана платить не собираюсь. За собой я вину не чувствую. Когда я бригаду нанимаю, я под жильцов подстраиваюсь, чтобы они машины убрали. Потом снег с крыши сбрасываем, двор убираем. Я Диму предупреждал. Он говорит, мол, не долетает. А вот долетело. Потому что снег и лед сошли с балкона, который ниже крыши почти на метр. И получился трамплин. Председатель ТСЖ за козырьки балкона не отвечает. Балкон — это собственность хозяина квартиры. Какие ко мне претензии? — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Петр Яковлевич.

Он настаивает на том, что предупреждающих об опасности схода снега табличек достаточно — свою миссию он выполнил.