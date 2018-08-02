В ДТП с микроавтобусом влетела в забор легковушка на опасном перекрестке в Бердске

Около 11.00 сегодня, 2 августа, на перекрестке улиц Островского и Суворова произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус и легковая иномарка. Легковушка вылетела с дороги на обочину, врезавшись в дорожное ограждение.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск», очевидцы происшествия, пострадавших среди людей нет. Пробок тоже не наблюдается. По словам очевидцев, светофоры в момент ДТП работали.

Напомним, что пересечение улиц Суворова и Островского является очагом дорожных аварий. Нередко автомобили влетали на территорию углового дома.

В этом году перекресток обезопасили за 7 млн рублей: установили новые светофоры, знаки, дорожное ограждение. Забор теперь спасает жителей углового дома, но не уберегает от аварий автомобилистов.