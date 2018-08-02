В ДТП с микроавтобусом влетела в забор легковушка на опасном перекрестке в Бердске

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Что за проклятый перекресток, постоянно там аварии.
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сито естественного отбора… там отсеиваются нерадивые водители, которым давно пора сдать свои права или вновь на них пересдать…
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еще во времена СССР там постоянно бились хоть и движение было никаким
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Легковушка вылетела с дороги на обочину, врезавшись в дорожное ограждение.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/08/02/367318-v-dtp-s-mikroavtobusom-vletela-v-zabor-legkovushka-na-opasnom-perekrestke-v-berdske
Она забор новый за свой счет восстановит, надеюсь?
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микроавтобус виноват
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с чего бы вдруг
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