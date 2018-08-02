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Из-за обращения к Путину против пенсионной реформы проверят отделение «Единой России» в Бердске

Новосибирских партийцев насторожила ситуация с принятием обращения на сессии депутатов — члены фракции «ЕР» в большинстве своем воздержались от голосования.

2.08.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Из за обращения к Путину против пенсионной реформы проверят отделение Единой России в Бердске

Валерий Бадьин считает, что без пенсионной реформы ПФР быстро обеднеет

Бердские единороссы обсудят вопросы пенсионного законодательства. Они войдут в состав рабочей группы Заксобрания Новосибирской области по обсуждению пенсионного маневра, сообщили сегодня, 2 августа, «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Напомним, что в период подготовки к сессии, прошедшей 31 июля, часть бердских депутатов предложила к обсуждению вопрос об обращении к президенту России, председателю правительства и в Законодательное Собрание Новосибирской области.

-Мы не поддержали данную инициативу, и 30 июля состоялось заседание депутатского объединения «Единой России», на котором депутаты-единороссы рассмотрели этот вопрос и приняли консолидированное решение не поддерживать обращение. Пенсионный маневр – вопрос болезненный, актуальный и касается каждого. Мы понимаем, что чудес не бывает. Если не проводить изменения пенсионного законодательства, то случится ситуация, когда Пенсионный фонд окажется неплатежеспособным по обязательствам перед людьми, которые уже сейчас, по действующему законодательству, находятся на заслуженном отдыхе. Надо принимать какие-то решения. Поэтому мы готовы войти в состав рабочей группы Законодательного собрания и внести свои предложения, – заявил Валерий Бадьин, спикер горсовета Бердска, который является секретарем местного отделения «ЕР».

Валерий Ильенко, секретарь НРО партии «Единая Россия», зампредседателя регионального парламента, отметил, что в Новосибирской области прошел целый ряд мероприятий, в том числе дискуссионные площадки в местных отделениях партии власти.

-Мы подробнейшим образом обсудили изменения пенсионной системы в районах Новосибирской области, а также провели региональную дискуссионную площадку «Пенсионный манёвр: обсудим по существу вместе». Все предложения включены в итоговую резолюцию, которая представлена в Центральный исполнительный комитет «Единой России». Также мы продолжим работу по обсуждению пенсионного законодательства в рабочей группе Законодательного собрания Новосибирской области. Второе чтение нового законопроекта по пенсионной системе в России пройдет осенью. Времени достаточно, чтобы все подробно обсудить. Изменения в пенсионном законодательстве требуют системного подхода и комплексных мер, направленных на сохранение здоровья населения, продление трудоспособного периода жизни пожилых людей и на последовательное повышение уровня их материального обеспечения,– сказал Валерий Ильенко.

Секретарь регионального отделения «ЕР» также подчеркнул, что необходимо тщательным образом разобраться в ситуации сложившейся в Бердске.

-В отношении местного отделения партии «Единая Россия» и депутатского объединения «Единой России» Бердска планируется проверка региональной контрольной комиссии, — высказался Ильенко.

Как пояснили «Курьер. Среда. Бердск», в пресс-службе регионального отделения «ЕР», проверка касается итогов голосования на сессии бердского горсовета. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что несмотря на протесты единороссов, депутатский корпус принял решение обратиться к Путину и Медведеву с выражением общего мнения бердчан против пенсионной реформы.

Партия власти хочет выяснить, как ее бердские представители готовились  к обсуждению резонансного вопроса на сессии, как проводили партийную линию в пользу пенсионного законопроекта, какими документами это закреплено.

Репрессий не предвидится, заявили в пресс-службе «ЕР», подчеркнув, что контрольная комиссия регионального отделения постоянно проверяет местные ячейки по самым разным темам — это нормальная внутрипартийная работа.

Напомним, 14 июня правительство РФ предложило поэтапно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. «Единая Россия» выступила с предложением провести широкое обсуждение пенсионной системы на местах для того, чтобы важные предложения регионов были учтены в конечной редакции нового законопроекта. Как сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, полученные от регионов предложения будут проанализированы и обобщены, а затем направлены в Госдуму ко второму чтению законопроекта.


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(1) Комментарий

  1. Житель города

    Народ высказал свое мнение по поводу этой пенсионной реформы вполне однозначно. А едрысня может далее заобсуждаться до опупения — нам их болтология пофигу! :(

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