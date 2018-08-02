КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-х квартиру
продам
ПРОДАМ 2 К КВ КИРОВА
Продам 2 к кв Комсомольская21
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Из-за обращения к Путину против пенсионной реформы проверят отделение «Единой России» в Бердске

Электронное свидетельство о рождении вместо бумажного хотят ввести в России

В ДТП с микроавтобусом влетела в забор легковушка на опасном перекрестке в Бердске

Родившихся 1 сентября детей ищет власть Бердска

Синоптики предупредили о заморозках в Новосибирской области

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Богаче на $14 млрд стали миллиардеры из России с начала 2018 года

Прогноз: На 42 млн рублей за счет НДФЛ увеличится бюджет Бердска

Минтранс обяжет регионы строить велосипедные дорожки

ЧС на коллекторе опустила Бердск на 31-е место из 35 в рейтинге благополучности муниципалитетов региона

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Родившихся 1 сентября детей ищет власть Бердска

В 2018-м День города Бердска совпал с началом учебного года. Юных бердчан, отмечающих день рождения в первый день сентября, на празднике ждут сюрпризы.

2.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Родившихся 1 сентября детей ищет власть Бердска

Бердск отметит 302-ю годовщину 1 сентября

В 2018 году День города Бердска пройдет 1 сентября. Он совпадает с другим очень важным праздником – Днём знаний.

Праздничные мероприятия, посвященные 302-й годовщине со дня основания  Бердска, пройдут под девизом – «Бердск — Город, открытый миру детства!».

-Отдел культуры Бердска приглашает детей от 1 года и до 18 лет, родившихся 1 сентября на праздничные мероприятия города Бердска на главную сцену (площадь Горького). Вас ждут поздравления и приятные сюрпризы! Просим откликнуться родителей детей (самих детей с согласия родителей) родившихся в Бердске 1 сентября с 2000 года по 2017 год, — сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

Обращаться нужно в отдел культуры Бердска по адресу: ул. Горького, 7  либо написать на электронную почту otdel_kult@bk.ru или позвонить по телефону 3-14-88 ведущему специалисту Гарнецевой Юлии Ивановне.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Из-за обращения к Путину против пенсионной реформы проверят отделение «Единой России» в Бердске «Обновили» перекрёсток, оборудованный по президентской программе, участники ДТП в Бердске Электронное свидетельство о рождении вместо бумажного хотят ввести в России

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ООО ТА "БЕРДСК-ТРЕВЕЛ" ДАРИТ СКИДКУ ЗА ГОЛЫ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
Бердск-Тревел, Туристское агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика