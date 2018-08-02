Из-за обращения к Путину против пенсионной реформы проверят отделение «Единой России» в Бердске
Электронное свидетельство о рождении вместо бумажного хотят ввести в России
В ДТП с микроавтобусом влетела в забор легковушка на опасном перекрестке в Бердске
Родившихся 1 сентября детей ищет власть Бердска
Синоптики предупредили о заморозках в Новосибирской области
Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Богаче на $14 млрд стали миллиардеры из России с начала 2018 года
Прогноз: На 42 млн рублей за счет НДФЛ увеличится бюджет Бердска
Минтранс обяжет регионы строить велосипедные дорожки
ЧС на коллекторе опустила Бердск на 31-е место из 35 в рейтинге благополучности муниципалитетов региона