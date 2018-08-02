Родившихся 1 сентября детей ищет власть Бердска

В 2018 году День города Бердска пройдет 1 сентября. Он совпадает с другим очень важным праздником – Днём знаний.

Праздничные мероприятия, посвященные 302-й годовщине со дня основания Бердска, пройдут под девизом – «Бердск — Город, открытый миру детства!».

-Отдел культуры Бердска приглашает детей от 1 года и до 18 лет, родившихся 1 сентября на праздничные мероприятия города Бердска на главную сцену (площадь Горького). Вас ждут поздравления и приятные сюрпризы! Просим откликнуться родителей детей (самих детей с согласия родителей) родившихся в Бердске 1 сентября с 2000 года по 2017 год, — сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

Обращаться нужно в отдел культуры Бердска по адресу: ул. Горького, 7 либо написать на электронную почту otdel_kult@bk.ru или позвонить по телефону 3-14-88 ведущему специалисту Гарнецевой Юлии Ивановне.