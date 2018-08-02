Прогноз: На 42 млн рублей за счет НДФЛ увеличится бюджет Бердска

На внеочередной сессии горсовета 31 июля начальник управления финансов и налоговой политики Бердска Евгений Шмендель предложил депутатам рассмотреть изменения в бюджете города на ближайшие два года. По мнению финансистов мэрии Бердска, местный бюджет увеличится за счет налога на доходы физических лиц на 42 млн 134 тыс. рублей.

За счет 4 млн 236 тыс. рублей доведут до уровня прошлого года заработную плату тренерского состава отдела физкультуры и спорта. На организацию муниципального бюджетного учреждения «Спортоград» предложили потратить 1 млн 772 тыс. рублей из местного бюджета. Депутат Елена Белова задала вопрос Евгению Шменделю, есть ли необходимость создавать отдельное учреждение «Спортоград».

— Нужен ли дворник, бухгалтер и вообще собственная структура данного проекта, — уточнила Елена Белова.

Евгений Шмендель уверил, что данная структура позволит улучшить работу в спортивном направлении Бердска.

Специалисты городской мэрии запланировали расходы на 9 млн 646 тыс. рублей. Деньги потратят на оплату командировочных расходов, проведение выборов, выплаты почетным гражданам Бердска, содержание муниципального имущества в рамках мероприятий программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» на 2015-2020 года. Почти миллион выплатят по исполнительному листу в пользу Ланчевой.

На газификацию Бердска и строительства газопровода высокого давления по проекту «Газоснабжение жилых домов по улице Павлова» в Бердске потратят 3 млн рублей.

Для того, чтобы погасить кредиторскую задолженность по налогу на имущество, управлению образования и молодежной политике города необходимо ассигнование в размере 12 млн 100 тыс. рублей. В эту сумму входят расходы на оплату коммунальных услуг, организацию труда несовершеннолетних, ремонт кровли дошкольных школьных учреждений, ремонтные работы, необходимые для создания безопасных условий образовательных учреждений.

Управление гражданской защиты профинансируют на 2 млн 849 тыс. рублей. Предполагается доведение зарплаты сотрудников гражданской защиты в соответствии со штатным расписанием. Еще полмиллиона потратят на оснащение автономным дымовым пожарным извещателем социально-незащищенные семьи Бердска.

Депутаты одобрили предложенные начфином изменения в бюджета города. Однако предложили запланировать средства на развитие экологии города.