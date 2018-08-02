Прогноз: На 42 млн рублей за счет НДФЛ увеличится бюджет Бердска

296 тысяч рублей выплатят почетным гражданам Бердска
На внеочередной сессии горсовета 31 июля начальник управления финансов и налоговой политики Бердска Евгений Шмендель предложил депутатам рассмотреть изменения в бюджете города на ближайшие два года. По мнению финансистов мэрии Бердска, местный бюджет увеличится за счет налога на доходы физических лиц на 42 млн 134 тыс. рублей.
За счет 4 млн 236 тыс. рублей доведут до уровня прошлого года заработную плату тренерского состава отдела физкультуры и спорта. На организацию муниципального бюджетного учреждения «Спортоград» предложили потратить 1 млн 772 тыс. рублей из местного бюджета. Депутат Елена Белова задала вопрос Евгению Шменделю, есть ли необходимость создавать отдельное учреждение «Спортоград».
— Нужен ли дворник, бухгалтер и вообще собственная структура данного проекта, — уточнила Елена Белова.
Евгений Шмендель уверил, что данная структура позволит улучшить работу в спортивном направлении Бердска.
Специалисты городской мэрии запланировали расходы на 9 млн 646 тыс. рублей. Деньги потратят на оплату командировочных расходов, проведение выборов, выплаты почетным гражданам Бердска, содержание муниципального имущества в рамках мероприятий программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» на 2015-2020 года. Почти миллион выплатят по исполнительному листу в пользу Ланчевой.
На газификацию Бердска и строительства газопровода высокого давления по проекту «Газоснабжение жилых домов по улице Павлова» в Бердске потратят 3 млн рублей.
Для того, чтобы погасить кредиторскую задолженность по налогу на имущество, управлению образования и молодежной политике города необходимо ассигнование в размере 12 млн 100 тыс. рублей. В эту сумму входят расходы на оплату коммунальных услуг, организацию труда несовершеннолетних, ремонт кровли дошкольных школьных учреждений, ремонтные работы, необходимые для создания безопасных условий образовательных учреждений.
Управление гражданской защиты профинансируют на 2 млн 849 тыс. рублей. Предполагается доведение зарплаты сотрудников гражданской защиты в соответствии со штатным расписанием. Еще полмиллиона потратят на оснащение автономным дымовым пожарным извещателем социально-незащищенные семьи Бердска.
Депутаты одобрили предложенные начфином изменения в бюджета города. Однако предложили запланировать средства на развитие экологии города.
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На организацию муниципального бюджетного учреждения «Спортоград» предложили потратить 1 млн 772 тыс. рублей из местного бюджета.
Специалисты городской мэрии запланировали расходы на 9 млн 646 тыс. рублей. Деньги потратят на оплату командировочных расходов, проведение выборов, выплаты почетным гражданам Бердска,
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ой, как хорошо, что в городе всё отремонтировано-облагорожено, не воняет, техники всякой уборочной хватает, дороги — зеркала, а на Южный аж целых четыре прекрасных въезда: хоть по Павлова в любую погоду, хоть по Рогачёва в любое время суток, самый короткий заезд по свежеремонтированной Лунной, а для экстренных случаев — самый быстрый от Пионерской
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Может лучше поднять зарплату учителям,преподавателям и воспитателям, а не чиновникам!!! Они что мало получают? Или у нас в городе нет других проблем,куда можно направить эту сумму? Да сделайте вы лучше побольше детских площадок,где наши дети могут играть! Благоустройте город!
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