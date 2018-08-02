Российские биатлонистки будут выступать за Украину

Состав женской сборной Украины по биатлону в скором времени пополнится тремя россиянками.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал натурализацию Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко.

«Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они освободились в Москве, прошли собрания с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне.

Родители у девочек украинцы, документы на получение гражданства сейчас находятся в стадии оформления, поэтому выступают они пока за Киевскую область, но только в личном зачете, не принося командные очки.

Ну а нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая то, что в этой возрастной группе чувствуем определенный кадровый дефицит.

Насколько я знаю, после летнего чемпионата Украины планируется, что они тоже перейдут готовиться к юниорской группе, таким образом формируя ближайший резерв первой сборной и параллельно готовясь к своим соревнованиям – юниорским стартам и Кубку IBU», – сказал Брынзак.

Источник: sports