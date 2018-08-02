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Российские биатлонистки будут выступать за Украину

Поскольку родители трех спортсменок украинцы, они намерены добиваться дочерям украинского гражданства.

2.08.2018 Фото: Wikimedia Commons 2 коммент.

Российские биатлонистки будут выступать за Украину

Состав женской сборной Украины по биатлону в скором времени пополнится тремя россиянками.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал натурализацию Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко.

«Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они освободились в Москве, прошли собрания с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне.

Родители у девочек украинцы, документы на получение гражданства сейчас находятся в стадии оформления, поэтому выступают они пока за Киевскую область, но только в личном зачете, не принося командные очки.

Ну а нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая то, что в этой возрастной группе чувствуем определенный кадровый дефицит.

Насколько я знаю, после летнего чемпионата Украины планируется, что они тоже перейдут готовиться к юниорской группе, таким образом формируя ближайший резерв первой сборной и параллельно готовясь к своим соревнованиям – юниорским стартам и Кубку IBU», – сказал Брынзак.

Источник: sports


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Довольно показательная новость про спорт без прикрас, без распилов и завываний о величии.

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    • Аноним

      А чем показательно-то? Тем. что 10-й российский состав, не выдержав конкуренции и утратив надежды стать 8-м, нашёл пристанище в другой стране? Учи матчасть,кекс, и попробуй изобразить что-нибудь менее политизированное.

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