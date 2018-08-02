Российские биатлонистки будут выступать за Украину

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А чем показательно-то? Тем. что 10-й российский состав, не выдержав конкуренции и утратив надежды стать 8-м, нашёл пристанище в другой стране? Учи матчасть,кекс, и попробуй изобразить что-нибудь менее политизированное.
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