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Минтранс обяжет регионы строить велосипедные дорожки

Появление велосипедной инфраструктуры, которую должны создавать местные власти, повысит удобство передвижения на расстояния до 10–15 км.

2.08.2018 Фото: Flickr 5 коммент.

Минтранс обяжет регионы строить велосипедные дорожки

Депутат горсовета Бердска Николай Сычев ездит на работу на велосипеде

Во всех российских городах должны быть велодорожки, полагают в Минтрансе. Как следует из ведомственных методических рекомендаций об организации велоинфраструктуры, это позволит сократить количество автомобильных поездок на небольшие расстояния — до 15 км, что поможет в решении транспортных и экологических проблем. Скорость потока машин на трассах, по которым пролегают велодорожки, предлагается сократить до 40 км/ч. Для развития велоинфраструктуры регионам нужна финансовая поддержка, считают эксперты.

Министерство транспорта подготовило методические рекомендации по развитию сети велодорожек в городах. «Известия» ознакомились с документом за подписью замглавы ведомства Николая Асаула. В Минтрансе пояснили, что рекомендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. В ближайшее время в регионы направят информационное письмо.

Как поясняется в методичке, появление велосипедной инфраструктуры повысит удобство передвижения на расстояния до 10–15 км. Если граждане будут передвигаться на велосипедах, это позволит разгрузить дороги, повысить доступность территорий и даже снизить затраты на здравоохранение.

Минтранс предлагает создавать веломаршруты нескольких типов. Первый — дорожки городского значения. Они должны обеспечивать «деловые поездки… на расстояние 5–15 км и рекреационные поездки протяженностью 10–50 км» и располагаться «в зоне наиболее активных перемещений велосипедистов», соединяя территориальные образования (жилые кварталы, офисные и образовательные центры и т.д.).

Велодорожки районного значения длиной 2–10 км будут прокладывать вдоль основных улиц района, создавая наиболее короткий путь между его центром и участками жилой застройки (при этом во дворах велодорожек быть не должно). Также предлагается создавать небольшие велодорожки местного значения.

При проектировании рекомендовано учитывать интенсивность движения. Например, при большой загруженности автомобильной трассы лучше выделять место для велосипедистов на тротуарах. Ширина дорожки должна составлять 1,5 м, и для пешеходов необходимо оставить столько же. При малой загруженности дорог предлагается делать велополосы на проезжей части, скорость автомобильного потока при этом необходимо ограничить 40 км/ч. Велотрассы городского значения желательно делать выделенными, от пешеходов и транспорта их нужно отделять ограждениями или зелеными насаждениями. Это позволит сократить количество ДТП с велосипедистами.

Местным властям также рекомендовано предусмотреть возможность перевозки велосипедов на общественном транспорте и наличие велопарковок.

Обустроить велодорожками необходимо в первую очередь города со слабой транспортной инфраструктурой, полагает глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. Велосипед позволяет заменить общественный транспорт там, где он не налажен. Успешно был реализован велосипедный проект в Альметьевске (Татарстан), там построено 83 км велодорожек. В городе за 3–4 года число велосипедистов увеличилось в 50 раз — он стал похож на Амстердам, где в любую точку можно добраться на велосипеде. По словам Александра Шумского, в Европе более 250 млн велосипедистов. Из них 61 млн используют этот вид транспорта ежедневно.

В сельской местности люди и сейчас часто передвигаются на велосипедах, рассказал эксперт Национального совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин. Правда, это связано не с наличием велодорожек, а с дешевизной такого транспорта. Специальные полосы для двухколесного транспорта есть в Москве (более 200 км), но практически отсутствуют в регионах, отметил эксперт. По его мнению, на развитие велоинфраструктуры нужна финансовая поддержка из федерального бюджета: пока власти на местах не всегда находят средства даже на то, чтобы залатать ямы на дорогах.

Как писали «Известия», Калининградская область присоединится к европейской сети велосипедных трасс EuroVelo. Велодорожку вдоль Балтийского моря планируют построить за 1 млрд рублей, окупить вложения рассчитывают благодаря увеличению потока туристов. В рамках проекта EuroVelo также планируется строительство велотрассы Москва–Минск–Варшава–Берлин–Гаага.

Источник: Известия


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    А без указаний местная власть не в состоянии была догадаться о велосипедных дорожках. Улицу Ленина ремонтировали, такие деньги вбухали, а дорожек даже не предусмотрели. Теперь ещё нужны будут деньги на эти дорожки. Мэр обещал одну дорожку сделать и то, наверное, уже забыл.
    Идея с дорожками отличная, но запоздалая, давно пора было этим заниматься, как пошло увеличение транспорта на дорогах.

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  2. Аноним

    Хотелось бы , но верится с трудом… в нашу местную власть.

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  3. Аноним

    Пусть просто хотя бы тротуары широкие построят, а то по факту вообще никаких нет, так , короткие отрезки асфальтированной земли в разных уровнях, не соединенные друг с другом.

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  4. Аноним

    Надеюсь, велодорожки в Сибири будут не как в Сочи, и их защитят от дождя, ветра, мороза.

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