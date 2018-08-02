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Вагоны без кондиционеров и биотуалетов превратят в железнодорожный лоукостер

Поезда разделят на три класса: эконом, комфорт, бизнес. В новых вагонах обещают просторный салон с персональными зонами и высокую техническую оснащенность.

2.08.2018 Фото: Википедия Один комментарий

Вагоны без кондиционеров и биотуалетов превратят в железнодорожный лоукостер

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) планирует временно выделить в отдельный бренд поезда с вагонами без кондиционеров и био-туалетов. Как сообщается в опубликованном годовом отчете компании по итогам 2017 года, это будет сделано в рамках нового деления поездов дальнего следования по типам в зависимости от расстояния поездки.

«Планируется переход на новое унифицированное высококачественное продуктовое предложение, предусматривающее три типа поездов: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд, которые в свою очередь предполагают три класса обслуживания: эконом, комфорт, бизнес. Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного выбытия планируется выделить в отдельный временный бренд «эконом-бюджет», — отмечается в отчете. Это будет сверхбюджетный способ перемещения без дополнительных сервисов, но с возможностью сна.

Как поделят классы обслуживания

«Дневной экспресс» предполагает быстрый способ поездки в течение рабочего дня со временем в пути до шести часов на расстояние до 600 километров. Бизнес-класс в этом сегменте подразумевает премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня для продуктивного использования времени в пути, комфорт — достаточный набор сервисов для удобной поездки днем без высоких затрат, эконом — бюджетный и удобный способ перемещения с возможностью доступа к дополнительным сервисам.

«Ночной поезд» будет предлагаться пассажирам для комфортной поездки с возможностью полноценного сна. Время в пути до 12 часов, целевые расстояния до 1,2-1,5 тыс. километров. Бизнес-класс — это СВ и люкс, комфорт — купе, эконом — открытые вагоны с высокой плотностью компоновки.

«Традиционный поезд» предусматривает бюджетный способ переезда и туризм. Время в пути более 12 часов на дальние расстояния. Бизнес-класс — премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня для полноценного сна в деловых или туристических поездках, комфорт — достаточный набор сервисов для полноценного сна без высоких затрат, эконом — бюджетный и удобный способ перемещения с возможностью доступа к дополнительным сервисам.

Сколько вагонов уйдет в утиль

Парк пассажирских вагонов АО «ФПК» по состоянию на 1 июля 2017 года насчитывал 19,3 тыс. вагонов. Более 10,3 тыс. вагонов из них имеют возраст свыше 20 лет, а в целом средний возраст вагонов парка 18,9 лет. До декабря 2020 года из парка пассажирских вагонов АО «ФПК» планируется исключение по сроку службы более 5 тыс. вагонов.

В связи с этим ФПК запланировала обновить 35% парка или около 7 тыс. вагонов к 2025 году, делая ставку на инновационный подвижной состав. В частности, до 2025 года планируется закупка более 1 тыс. двухэтажных вагонов.

При этом покупку традиционных плацкартных и купейных вагонов после 2020 года ФПК планирует полностью прекратить, хотя еще в 2017 году ФПК приобрела 329 плацкартных вагонов. В новых вагонах обещают просторный салон с персональными зонами и высокую техническую оснащенность. К примеру, бесперебойный доступ к сети Интернет, персонифицированное управление климатом в купе, а также экологически чистые туалетные комплексы.

ФПК — дочерняя компания «Российских железных дорог», которая обслуживает перевозки на дальних направлениях. В состав компании входят 15 региональных филиалов. По итогам 2017 года ФПК перевезла 95,1 млн пассажиров. На плацкартные вагоны в 2017 году пришлось 63% перевозок компании.

Источник: ТАСС


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