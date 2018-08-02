Богаче на $14 млрд стали миллиардеры из России с начала 2018 года

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Радостно
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Гордость за Россию распирает!
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Присоединяюсь к гордящимся, не смотря на все происки загнивающего Запада, россияне активно богатеют!
Да и люди у нас талантливые и креативные, в отличии от США, возьмём хотя бы первую пятёрку.
Алексей Мордашов — приватизация советской металлургии.
Владимир Лисин — приватизация советской металлургии.
Леонид Михельсон — приватизация советской нефте-газовой промышленности.
Вагит Алекперов — приватизация советской нефте-газовой промышленности.
Геннадий Тимченко — приватизация советской нефте-газовой промышленности.
А в бездуховной Америке что?
Джеффри Безос — электронный ритейл, космический туризм, создал свой бизнес с нуля.
Билл Гейтс — папа компании Microsoft, создал свой бизнес с нуля.
Уоррен Баффет — скромный биржевой инвестор, крупнейший в мире благотворитель.
Марк Цукерберг — социальные сети, самый молодой в мире миллиардер, создал свой бизнес с нуля.
Ларри Эллисон — программист, папа компании Oracle, создал свой бизнес с нуля.
Как видим, тупые американцы ни в какое сравнение с нашими миллиардерами не идут.
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