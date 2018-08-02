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Богаче на $14 млрд стали миллиардеры из России с начала 2018 года

Самым богатым россиянином является основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние с начала года выросло на $675 млн — до $20,4 млрд.

2.08.2018 Фото: Pixabay 3 коммент.

Богаче на $14 млрд стали миллиардеры из России с начала 2018 года

Совокупное состояние 24 российских миллиардеров за январь-июль текущего года увеличилось на $13,956 млрд, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного агентством Bloomberg.

Эти данные рассчитываются на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира.

Сообщается, что самым богатым гражданином России является основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние с начала года выросло на $675 млн — до $20,4 млрд. На втором месте в списке оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, он нарастил свое состояние на $2,24 млрд — до $20,3 млрд. Третью строчку в рейтинге занял глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние увеличилось на $3,27 млрд — до $19,9 млрд.

Источник: Коммерсант


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Радостно

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  2. Никола

    Гордость за Россию распирает!

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  3. Поросёнок Пётр

    Присоединяюсь к гордящимся, не смотря на все происки загнивающего Запада, россияне активно богатеют!
    Да и люди у нас талантливые и креативные, в отличии от США, возьмём хотя бы первую пятёрку.
    Алексей Мордашов — приватизация советской металлургии.
    Владимир Лисин — приватизация советской металлургии.
    Леонид Михельсон — приватизация советской нефте-газовой промышленности.
    Вагит Алекперов — приватизация советской нефте-газовой промышленности.
    Геннадий Тимченко — приватизация советской нефте-газовой промышленности.
    А в бездуховной Америке что?
    Джеффри Безос — электронный ритейл, космический туризм, создал свой бизнес с нуля.
    Билл Гейтс — папа компании Microsoft, создал свой бизнес с нуля.
    Уоррен Баффет — скромный биржевой инвестор, крупнейший в мире благотворитель.
    Марк Цукерберг — социальные сети, самый молодой в мире миллиардер, создал свой бизнес с нуля.
    Ларри Эллисон — программист, папа компании Oracle, создал свой бизнес с нуля.
    Как видим, тупые американцы ни в какое сравнение с нашими миллиардерами не идут.

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