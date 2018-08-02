Из-за жары полицейских собак обули в «кеды» в Австрии

Дневная температура достигает 36 градусов Цельсия в тени, и солнце в течение дня разогревает асфальт до предельных значений. Из-за этого животное может повредить или даже обжечь подушечки лап
Служебные собаки кинологического подразделения полиции австрийской столицы стали носить специальную обувь для защиты лап от раскаленного асфальта в жаркую погоду. Об этом сообщили в Управлении полиции федеральной земли Вена.
В Австрии с наступлением августа установилась традиционно знойная погода. Дневная температура достигает 36 градусов Цельсия в тени, и солнце в течение дня разогревает асфальт до предельных значений. Из-за этого животное может повредить или даже обжечь подушечки лап.
Как передает австрийская телерадиокомпания ORF, в жаркую погоду зоологи рекомендуют хозяевам обезопасить животных от последствий жары и, по возможности, надевать им защитную обувь. В связи с этим венская полиция позаботилась о своих служебных собаках и запаслась необходимыми собачьими «кедами» для защиты от ожогов. Они позволяют защитить лапы животных от горячих городских дорог и используются во время операций по оказанию помощи при пожарах или на покрытиях с колющими и режущими предметами.
В австрийской полиции отмечают, что перед использованием специальной обуви животных сначала нужно приучить к новым ощущениям. Каждый кинолог самостоятельно решает по поведению собаки, можно и нужно ли «обувать» четвероногого полицейского.
Венская полиция старается максимально обезопасить своих служебных собак от последствий жары. Так, с 1 по 5 августа в Вене будет проходить международный турнир по пляжному волейболу, безопасность гостей и участников которого будут обеспечивать в том числе служебные собаки. Специально для них был подготовлен контейнер с кондиционером, где животные смогут восстановить силы в перерывах между службой.
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Полезное начинание — собаки тоже на работе, средства защиты им также нужны.
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