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Синоптики предупредили о заморозках в Новосибирской области

На 3 августа объявят штормовое предупреждение в четырех регионах Сибири. Но после снова потеплеет.

2.08.2018 Фото: Pixabay 2 коммент.

Синоптики предупредили о заморозках в Новосибирской области

Синоптики предупредили аграриев Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, а также Красноярского края о наступлении заморозков. В Западной Сибири они ожидаются в ночь на 3 августа, сообщила в среду ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Мы выпустили штормовое предупреждение на 3 августа. Заморозки, предположительно, коснутся земледельческих районов Томской области, севера — северо-востока Новосибирской области и севера Кемеровской области», — сказала она.

Заморозки будут кратковременными, ожидается, что ночь на 4 августа будет теплее.

В Красноярском крае заморозки ожидаются 2-3 августа. По данным краевого ГУ МЧС России, на севере центральных районов Красноярского края местами похолодает до минус 1 градуса.

Марина Виноградова объяснила, что заморозки в августе для Сибири привычное явление, но в этот раз они начались немного раньше обычного. Понижение ночных и утренних температур до минус 3 градусов может привести к повреждению бахчевых культур (огурцы, кабачки).

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    глобальное потепление! Температура растёт! :-D

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    • BouH

      Температура растет,глобально,но кто вам сказал то она будет расти глобально в Сибири?Посмотрите что творится в Питере.

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