Синоптики предупредили о заморозках в Новосибирской области

Синоптики предупредили аграриев Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, а также Красноярского края о наступлении заморозков. В Западной Сибири они ожидаются в ночь на 3 августа, сообщила в среду ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Мы выпустили штормовое предупреждение на 3 августа. Заморозки, предположительно, коснутся земледельческих районов Томской области, севера — северо-востока Новосибирской области и севера Кемеровской области», — сказала она.

Заморозки будут кратковременными, ожидается, что ночь на 4 августа будет теплее.

В Красноярском крае заморозки ожидаются 2-3 августа. По данным краевого ГУ МЧС России, на севере центральных районов Красноярского края местами похолодает до минус 1 градуса.

Марина Виноградова объяснила, что заморозки в августе для Сибири привычное явление, но в этот раз они начались немного раньше обычного. Понижение ночных и утренних температур до минус 3 градусов может привести к повреждению бахчевых культур (огурцы, кабачки).

Источник: ТАСС