Найдена мертвой пропавшая месяц назад 15-летняя девочка в Искитиме
Цена на бензин перестала расти в Новосибирской области
Кто обслуживает бассейны «Ремикса» бизнесмена Илющенко, не знает власть Бердска
Дамские сумки и портфели исключат из «ручной клади»
Не упомянули ЧВК «Вагнера» в сюжетах про убитых журналистов федеральные каналы
Из-за жары полицейских собак обули в «кеды» в Австрии
Потерял флаг утомленный десантник в день ВДВ в Бердске
Снова начался суд по растрате 8,5 млн рублей экс-директором оборонного НЗИВа в Искитиме
Вагоны без кондиционеров и биотуалетов превратят в железнодорожный лоукостер
Следов пыток не обнаружили врачи на телах убитых в ЦАР российских журналистов