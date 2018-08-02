Цена на бензин перестала расти в Новосибирской области

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в г. Новосибирске с 23 июля 2018 года по 30 июля 2018 года, сообщает Новосибирскстат.

За прошедшую неделю в Новосибирске потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились. На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,10 до 40,85 рубля за литр, марки АИ-95 – от 42,95 до 44,20 рубля за литр, марки АИ-98 – от 45,90 до 48,20 рубля за литр, дизельное топливо – от 45,10 до 48,90 рубля за литр.