Путинские гранты получил каждый третий проект НКО в Новосибирской области

Фонд президентских грантов организовал семинары для некоммерческих организаций Новосибирской области. Мероприятия прошли в правительстве Новосибирской области 1 августа при участии врио первого заместителя губернатора Юрия Петухова и генерального директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина.

Семинар для соискателей грантовой поддержки «Гранты Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества» провел Илья Чукалин, который рассказал об условиях конкурсов, о системе экспертизы проектов и о наиболее распространенных ошибках, которые допускают некоммерческие организации в своих заявках на участие в конкурсах. На мероприятии с приветственным словом к участникам обратился врио первого заместителя губернатора Юрий Петухов. Он отметил, что в Новосибирской области традиционно ведется поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных проектов, сообщили в региональном правительстве. Ежегодная поддержка составляет порядка 60 млн рублей – это около 190 организаций. В регионе разрабатывается и будет продолжена грантовая поддержка сельских поселений – в этом году порядка 62 млн.

Юрий Петухов поблагодарил некоммерческие организации, общественников, которые активно включились в участие в конкурсе фонда. «За прошедший год наши общественные организации стали победителями в общей сумме более 135 млн рублей. За первый этап конкурса фонда 2018 года эта сумма составила порядка 78 млн. Успех в том, что Фонд президентских грантов оказывает серьезную организационную, методическую поддержку», – подчеркнул он.

В свою очередь, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин отметил, что сегодняшний семинар – еще один шаг на пути к повышению качества проектов: «Для фонда главное чтобы все инициативы, которые есть, которые направлены на улучшение нашей с вами жизни, были реализованы. Основная миссия фонда – создание условий для самореализации инициативных людей».

Илья Чукалин подчеркнул, что Новосибирская область находится в десятке лучших регионов страны: «Новосибирская область находится на первом месте по общей сумме выделенных гратов по итогам трех конкурсов, проведенных фондом, а также на первом месте в округе по объему софинансирования». Каждый третий проект, поданный от Новосибирской области, был поддержан фондом.

Кроме того, для победителей первого конкурса фонда 2018 года прошел семинар, посвященный вопросам грантовой отчетности «Как сделать так, чтобы отчетность по гранту не становилась проблемой для некоммерческой организации». Его провел заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев. Представители некоммерческих организаций узнали, что нужно сделать перед началом реализации проекта, чтобы избежать проблем на этапе отчетности, какие документы и материалы помогут подготовить качественную отчетность, как подготовить отчет до окончания этапа реализации проекта и другое.

Напомним, что 31 июля в Новосибирской области открылось представительство Фонда президентских грантов, которое позволит оказывать поддержку проектам социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в Сибири и на Дальнем Востоке. Участие в торжественной церемонии открытия приняли глава Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор Фонда Илья Чукалин. Теперь работа по поддержке социально ориентированных НКО выйдет в нашем регионе на новый уровень.