Тесты для ранней диагностики рака появятся в России через 3 года

Тест-системы для выявления рака на ранних стадиях могут появиться в течение 2-3 лет, сообщил в среду ТАСС исполняющий обязанности директора Национального центра онкологии им. Н.Н.Блохина Иван Стилиди.

«Мы сегодня разрабатываем тест-системы для раннего обнаружения опухолей, когда опухоль еще никак себя не проявила, — по крови, по жидким средам. Так и называется — жидкостная биопсия», — рассказал врач.

Разработки ведутся с конца 2017 года в Фундаментальном институте канцерогенеза. Они находятся на начальной стадии. По словам Стилиди, «координируется эта работа непосредственно Минздравом и лично [министром] Вероникой Скворцовой, и у нас есть определенные, разные сроки для разных тестов, но в пределах 2-3 лет они должны быть готовы».

Исследования основаны на выявлении разрушенных ДНК опухолевой клетки, которые смогут рассказать всю информацию об опухолевом процессе в организме. Такой метод поможет, по словам хирурга, выявить «наличие опухолей даже на этапе, когда никаких проявлений опухолевого роста нет» и более точно определить, какой тип лечения подойдет пациенту.

Источник: ТАСС