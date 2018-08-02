Тесты для ранней диагностики рака появятся в России через 3 года

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Сколько будет стоить такой тест для рядового гражданина РФ? На сколько они будут доступны всем жителям страны или опять только для избранных……………2-3 года за чем ждать? надо сделать пилотный проект по регионам, добровольцы будут, я бы пошла добровольцем на такой тест, он явно не несет угрозы жизни и здоровью, так быстрее бы можно было запустить программу повсеместно, а то будут сейчас три года опыты на крысах ставить, потом ещё лет 5 согласовывать………..за это время сколько людей погибнет от онкологии. Страна дураков
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Избранные не будут проходить эти тесты .
Эти тесты предназначены для простой массы и цель поднять как можно больше бабла , а это значит , что каждому работающему будет поставлен диагноз рак на ранней стадии — ну и чудо таблетки исцеляющие тут же будут впаривать за 150 рублей курс .
Врачи , которые ставят диагноз вообще не понимают что им показывает ЧудоСовременный аппарат в разных клиниках гадают на мясной гуще по разному и у всех одна цель отправить к врачу , который потом выпишет кучу дорогих таблеток .
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Двум человекам одинаковым по возрасту был поставлен диагноз рак на ранней стадии . Один стал слушаться врачей , тратить деньги , продавать иммущество , брать кредиты и пить дорогие таблетки , а другой забил .
Вопрос .
Кто раньше умрет ?
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Зачем ждать три года? Всё уже давно изобретено!
Анализ на онкомаркеры
Данный анализ наиболее точный из доступных и врач может понять, какой именно орган и как сильно поражен раковыми клетками. Метод основывается на длительных и скрупулезных исследованиях злокачественных клеток разных тканей.
Как определить онкологию через специфические маркеры? Как мы все знаем, в организме существует большое количество органов, и каждый из них состоит из своих особенных клеток.
Когда происходит мутация и появляется злокачественное образование, сама опухоль, как и любое живое существо, вырабатывает в кровь различные продукты жизнедеятельности, белки и антигены. Именно эти продукты и называют онкомаркеры, а по составу и типу самого маркера можно определить от какого он органа.
Пример онкомаркеров:
Антиген РЭА -Печень, мочевой пузырь, кишечник, шейка матки, аденома простаты, дыхательные органы.
АФП Рак печени или цирроз. Повышен у алкоголиков.
НЕ4 — Высокое содержания этого антигена говорит о наличии рака в яичниках.
CYFRA 21-1 Рак легкого и мочевого пузыря.
СА 72-4 Рак груди молочной железы.
СА 15-3 Развитие злокачественной опухоли молочной железы. Показатель может повышаться вовремя беременности.
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