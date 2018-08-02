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Тесты для ранней диагностики рака появятся в России через 3 года

Новый метод исследования поможет врачам выявить «наличие опухолей даже на этапе, когда никаких проявлений опухолевого роста нет».

2.08.2018 Фото: Wikimedia Commons 4 коммент.

Тесты для ранней диагностики рака появятся в России через 3 года

Тест-системы для выявления рака на ранних стадиях могут появиться в течение 2-3 лет, сообщил в среду ТАСС исполняющий обязанности директора Национального центра онкологии им. Н.Н.Блохина Иван Стилиди.

«Мы сегодня разрабатываем тест-системы для раннего обнаружения опухолей, когда опухоль еще никак себя не проявила, — по крови, по жидким средам. Так и называется — жидкостная биопсия», — рассказал врач.

Разработки ведутся с конца 2017 года в Фундаментальном институте канцерогенеза. Они находятся на начальной стадии. По словам Стилиди, «координируется эта работа непосредственно Минздравом и лично [министром] Вероникой Скворцовой, и у нас есть определенные, разные сроки для разных тестов, но в пределах 2-3 лет они должны быть готовы».

Исследования основаны на выявлении разрушенных ДНК опухолевой клетки, которые смогут рассказать всю информацию об опухолевом процессе в организме. Такой метод поможет, по словам хирурга, выявить «наличие опухолей даже на этапе, когда никаких проявлений опухолевого роста нет» и более точно определить, какой тип лечения подойдет пациенту.

Источник: ТАСС


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(4) Комментариев

  1. Упс

    Сколько будет стоить такой тест для рядового гражданина РФ? На сколько они будут доступны всем жителям страны или опять только для избранных……………2-3 года за чем ждать? надо сделать пилотный проект по регионам, добровольцы будут, я бы пошла добровольцем на такой тест, он явно не несет угрозы жизни и здоровью, так быстрее бы можно было запустить программу повсеместно, а то будут сейчас три года опыты на крысах ставить, потом ещё лет 5 согласовывать………..за это время сколько людей погибнет от онкологии. Страна дураков :-!

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    • Аноним

      Избранные не будут проходить эти тесты .
      Эти тесты предназначены для простой массы и цель поднять как можно больше бабла , а это значит , что каждому работающему будет поставлен диагноз рак на ранней стадии — ну и чудо таблетки исцеляющие тут же будут впаривать за 150 рублей курс .
      Врачи , которые ставят диагноз вообще не понимают что им показывает ЧудоСовременный аппарат в разных клиниках гадают на мясной гуще по разному и у всех одна цель отправить к врачу , который потом выпишет кучу дорогих таблеток .

      Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Аноним

    Двум человекам одинаковым по возрасту был поставлен диагноз рак на ранней стадии . Один стал слушаться врачей , тратить деньги , продавать иммущество , брать кредиты и пить дорогие таблетки , а другой забил .
    Вопрос .
    Кто раньше умрет ?

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  3. Аноним

    Зачем ждать три года? Всё уже давно изобретено!

    Анализ на онкомаркеры

    Данный анализ наиболее точный из доступных и врач может понять, какой именно орган и как сильно поражен раковыми клетками. Метод основывается на длительных и скрупулезных исследованиях злокачественных клеток разных тканей.

    Как определить онкологию через специфические маркеры? Как мы все знаем, в организме существует большое количество органов, и каждый из них состоит из своих особенных клеток.

    Когда происходит мутация и появляется злокачественное образование, сама опухоль, как и любое живое существо, вырабатывает в кровь различные продукты жизнедеятельности, белки и антигены. Именно эти продукты и называют онкомаркеры, а по составу и типу самого маркера можно определить от какого он органа.

    Пример онкомаркеров:

    Антиген РЭА -Печень, мочевой пузырь, кишечник, шейка матки, аденома простаты, дыхательные органы.

    АФП Рак печени или цирроз. Повышен у алкоголиков.

    НЕ4 — Высокое содержания этого антигена говорит о наличии рака в яичниках.

    CYFRA 21-1 Рак легкого и мочевого пузыря.

    СА 72-4 Рак груди молочной железы.

    СА 15-3 Развитие злокачественной опухоли молочной железы. Показатель может повышаться вовремя беременности.

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