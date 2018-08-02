Не упомянули ЧВК «Вагнера» в сюжетах про убитых журналистов федеральные каналы

31 июля стало известно, что в ЦАР убили троих россиян — журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора и фотографа Кирилла Радченко. Они поехали туда для съемок фильма о частной военной компании «Вагнер» для ЦУР. Водитель машины, который возил журналистов, спасся. Он сообщил, что они попали в засаду и их обстреляли. Корреспондент Дождя Василий Полонский рассказал, как осветили эту новость федеральные каналы.

Новость о том, что три российских журналиста погибли в Центральноафриканской республике, пришла 31 июля вечером. Федеральные каналы рассказали об этой трагедии довольно сухо: без гостей и не первой темой в эфире.

Главная новость на «Первом канале» в итоговом выпуске была о том, что в горах Пакистана спасли российского альпиниста. То же самое было и у «России-1», но в отличие от «Первого», новость о погибших журналистах была во второй половине выпуска. После обсуждения экономики Ненецкого автономного округа, танкового биатлона, встречи Лаврова и Шойгу с японской делегацией — и только спустя 10 минут эфира ведущая рассказала о трагедии, которая произошла в Африке.

Цель поездки журналистов в ЦАР главные каналы страны формулируют вот так: «Джемаль пробыл в Африке совсем недолго — снимал там документальный фильм о частных военных компаниях».

Утром 1 августа появилась новая версия. Журналистов могли убить члены исламской группировки. Федеральные СМИ это не утверждают, но активно начали рассказывать о радикальных исламистах, которые участвуют в гражданской войне в ЦАР.

Ни один из федеральных каналов не упомянул российскую частную военную компанию «Вагнер», а именно ради нее Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко прилетели в Центральноафриканскую Республику.

«НТВ» — единственный центральный канал, который давал новость о гибели журналистов как главную новость выпуска и делал это весь вечер 31 июля и все утро 1 августа. «НТВ» также подготовил сюжет и записал друзей погибших.

Источник: Дождь