КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-х квартиру
продам
ПРОДАМ 2 К КВ КИРОВА
Продам 2 к кв Комсомольская21
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Кто обслуживает бассейны «Ремикса» бизнесмена Илющенко, не знает власть Бердска

Дамские сумки и портфели исключат из «ручной клади»

Не упомянули ЧВК «Вагнера» в сюжетах про убитых журналистов федеральные каналы

Из-за жары полицейских собак обули в «кеды» в Австрии

Потерял флаг утомленный десантник в день ВДВ в Бердске

Снова начался суд по растрате 8,5 млн рублей экс-директором оборонного НЗИВа в Искитиме

Вагоны без кондиционеров и биотуалетов превратят в железнодорожный лоукостер

Следов пыток не обнаружили врачи на телах убитых в ЦАР российских журналистов

Из-за обращения к Путину против пенсионной реформы проверят отделение «Единой России» в Бердске

Рубль может потерять до 15% из-за санкций на госдолг России

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Не упомянули ЧВК «Вагнера» в сюжетах про убитых журналистов федеральные каналы

Убитые журналисты поехали в ЦАР для съемок фильма о частной военной компании «Вагнер» для ЦУР.

2.08.2018 Фото: стоп-кадр с видео Нет комментариев

Не упомянули ЧВК «Вагнера» в сюжетах про убитых журналистов федеральные каналы

Федеральные каналы не упомянули ЧВК «Вагнера» в сюжетах про убитых журналистов

31 июля стало известно, что в ЦАР убили троих россиян — журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора и фотографа Кирилла Радченко. Они поехали туда для съемок фильма о частной военной компании «Вагнер» для ЦУР. Водитель машины, который возил журналистов, спасся. Он сообщил, что они попали в засаду и их обстреляли. Корреспондент Дождя Василий Полонский рассказал, как осветили эту новость федеральные каналы.

Новость о том, что три российских журналиста погибли в Центральноафриканской республике, пришла 31 июля вечером. Федеральные каналы рассказали об этой трагедии довольно сухо: без гостей и не первой темой в эфире.

Главная новость на «Первом канале» в итоговом выпуске была о том, что в горах Пакистана спасли российского альпиниста. То же самое было и у «России-1», но в отличие от «Первого», новость о погибших журналистах была во второй половине выпуска. После обсуждения экономики Ненецкого автономного округа, танкового биатлона, встречи Лаврова и Шойгу с японской делегацией — и только спустя 10 минут эфира ведущая рассказала о трагедии, которая произошла в Африке.

Цель поездки журналистов в ЦАР главные каналы страны формулируют вот так: «Джемаль пробыл в Африке совсем недолго — снимал там документальный фильм о частных военных компаниях».

Утром 1 августа появилась новая версия. Журналистов могли убить члены исламской группировки. Федеральные СМИ это не утверждают, но активно начали рассказывать о радикальных исламистах, которые участвуют в гражданской войне в ЦАР.

Ни один из федеральных каналов не упомянул российскую частную военную компанию «Вагнер», а именно ради нее Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко прилетели в Центральноафриканскую Республику.

«НТВ» — единственный центральный канал, который давал новость о гибели журналистов как главную новость выпуска и делал это весь вечер 31 июля и все утро 1 августа. «НТВ» также подготовил сюжет и записал друзей погибших.

Источник: Дождь


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Кто обслуживает бассейны «Ремикса» бизнесмена Илющенко, не знает власть Бердска Дамские сумки и портфели исключат из «ручной клади» Не упомянули ЧВК «Вагнера» в сюжетах про убитых журналистов федеральные каналы

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика