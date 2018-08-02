На чемпионате Европы среди студентов успешно выступил баскетболист из Бердска

С 22 по 28 июля в Португалии проходил чемпионат Европы по баскетболу среди студентов.

В турнире участвовал воспитанник бердской спортивной школы «Олимп» Максим Тайдаров (входит в состав мужской сборной Бердска, тренер Вторушин).

-Он занял 4 место на чемпионате Европы по баскетболу среди студентов в составе сборной команды МГУ. Максима в этом году пригласили учиться в МГУ и он уже выступает за сборную Московского госуниверситета, — рассказали в бердском отделе физкультуры и спорта.