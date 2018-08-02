Порошенко подаст иск к России о возмещении «ущерба» из-за Донбасса
Киев предполагает полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. Президент страны хочет поднять сине-желтый флаг «во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей».
Президент Украины Петр Порошенко планирует выдвинуть иск против России в связи с «нанесенным ущербом» в Донбассе. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
«Мы не должны медлить ни минуты относительно формирования консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков», — заявил украинский президент. По его словам, он обратился в правительство с просьбой как можно скорее создать соответствующий межведомственный координационный орган, который предусмотрен принятым ранее законом о реинтеграции Донбасса.
19 июля заместитель главы МВД Украины Вадим Троян заявил, что все подразделения ведомства готовятся к «восстановлению государственного суверенитета Украины» во «временно оккупированных» Донецкой и Луганской областях. По его словам, Киев предполагает полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. Позднее Порошенко выразил уверенность, что украинский сине-желтый флаг будет «поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей», передает РБК.
В конце апреля Киев объявил о завершении продолжавшейся с 2014 года антитеррористической операции (АТО) в регионе. На смену ей пришла Операция объединенных сил (ООС).
В феврале Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, за Россией закрепляется статус «страны-агрессора», а за неподконтрольными Киеву самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками — «оккупированных» Россией территорий. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что данный закон является попыткой перечеркнуть минские соглашения, а также «допускает и даже поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности Украины».
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Йо-о-о-о-о-о-мана… Вековая мечта хохла, чтобы лёжа дрова колоть, а сверху бы сало и галушки в рот падали!
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