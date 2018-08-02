Изрубивший памятник Николаю II вандал обжалует приговор в Новосибирске

Бывший полицейский Александр Меньщиков, осужденный за вандализм из-за порчи памятника Николаю II, подал апелляцию. 1 августа дело передали судье Юлии Близнюк, говорится на сайте Центрального районного суда.

Как рассказал Тайге.инфо адвокат Меньщикова Владимир Бандура, его подзащитного приговорили к 340 часам обязательных работ. Он надеется, что апелляционная инстанция оправдает вандала, но уверен в этом не до конца. «Как суд решит, только бог знает, наверное», — сказал адвокат.

Меньщиков напал на памятник Николаю II в ночь на 1 августа 2017 года, спустя три недели после его установки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Он изрубил топором правую ногу императора и лицо цесаревича Алексея, после чего его замотали тряпкой, а после накрыли тканью весь памятник и повесили растяжку «Прости нас, государь». Полиция задержала нападавшего на месте. Выяснилось, что это бывший сотрудник полиции Александр Меньщиков. Дело рассматривала мировой судья Центрального района Наталья Ступина, первое заседание состоялось в феврале 2018 года.

Затраты на восстановление памятника оценили в 1,03 млн рублей, писал «Коммерсант». Мировой суд предложил подать потерпевшей стороне отдельный гражданский иск. На оглашение приговора подсудимый Меньщиков пришел в панаме и закрывал лицо листом бумаги. В последнем слове он цитировал мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в словах которого настоятель собора Александра Невского Александр Новопашин увидел причину нападения на памятник.

Памятник Николаю II и его сыну Алексею установили в середине июля. Монумент не обсуждали с общественностью, он появился на земле, относящейся к храму Александра Невского.