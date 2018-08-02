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Изрубивший памятник Николаю II вандал обжалует приговор в Новосибирске

Суд приговорил бывшего полицейского Александра Меньщикова к 340 часам обязательных работ. Но он надеется на оправдание.

2.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Изрубивший памятник Николаю II вандал обжалует приговор в Новосибирске

Памятник царю установили у собора Александра Невского

Бывший полицейский Александр Меньщиков, осужденный за вандализм из-за порчи памятника Николаю II, подал апелляцию. 1 августа дело передали судье Юлии Близнюк, говорится на сайте Центрального районного суда.

Как рассказал Тайге.инфо адвокат Меньщикова Владимир Бандура, его подзащитного приговорили к 340 часам обязательных работ. Он надеется, что апелляционная инстанция оправдает вандала, но уверен в этом не до конца. «Как суд решит, только бог знает, наверное», — сказал адвокат.

Меньщиков напал на памятник Николаю II в ночь на 1 августа 2017 года, спустя три недели после его установки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Он изрубил топором правую ногу императора и лицо цесаревича Алексея, после чего его замотали тряпкой, а после накрыли тканью весь памятник и повесили растяжку «Прости нас, государь». Полиция задержала нападавшего на месте. Выяснилось, что это бывший сотрудник полиции Александр Меньщиков. Дело рассматривала мировой судья Центрального района Наталья Ступина, первое заседание состоялось в феврале 2018 года.

Затраты на восстановление памятника оценили в 1,03 млн рублей, писал «Коммерсант». Мировой суд предложил подать потерпевшей стороне отдельный гражданский иск. На оглашение приговора подсудимый Меньщиков пришел в панаме и закрывал лицо листом бумаги. В последнем слове он цитировал мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в словах которого настоятель собора Александра Невского Александр Новопашин увидел причину нападения на памятник.

Памятник Николаю II и его сыну Алексею установили в середине июля. Монумент не обсуждали с общественностью, он появился на земле, относящейся к храму Александра Невского.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Подать иск на возмещение ущерба, плюс компенсировать все затраты по всем искам.
    100 лет назад в Бишкеке долго не могли справиться с вандалами обламывающими вновь посаженные деревья. Город без зелени представлял собой очень печальную картину. Выход был найден главой местной администрации. Он приказал пороть всех вандалов на городской площади с особым пристрастием. И пороли. До сих пор город считается самым зеленым городом Средней Азии. Да и не только. Город своим названием соответствовал фактическому виду. Фрунзе означает зеленый.
    Так может быть и у нас пороть?

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    • Аноним

      Бишкек далеко не самый зелёный и интересный город Средней Азии. Но мысль понятна. Мэр, на которого вандал ссылается, должен своё партийное естество в таких вопросах сдерживать. Ещё бы иск удовлетворили, чтобы бывшему полицейскому мало не показалось.

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  2. Гость

    Независимо от персон, запечатлённых в памятнике, за такое надо бы на год на тяжёлые работы. И чтоб реально пахал и норму давал. Нет нормы — работаешь без обеда и ужина. Хватит уже малахольствовать — пора просыпаться и власть употребить, где следует! :(

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