В 20 раз дешевле продало кроссовер перед банкротством предприятие в Новосибирске

Судебные приставы помогли организации-банкроту вернуть в конкурсную массу автомобиль, сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области.

Под контролем судебных приставов должник передал представителям взыскателя кроссовер Suzuki Grand Vitara 2008 года, сделка по продаже которого, была признана недействительной из-за заниженной стоимости и отсутствия исполнения встречных обязательств.

В отделе судебных приставов по Октябрьскому району города Новосибирска на исполнении находилось исполнительное производство в отношении 55-летнего гражданина А. об обязании его вернуть в конкурсную массу обанкротившейся строительной организации, приобретенный автомобиль по недействительной сделке.

Конкурсный управляющий фирмы выяснил, что накануне банкротства организация продала гражданину А. автомобиль «Suzuki Grand Vitara» 2008 года выпуска по цене, определенной в договоре купли-продажи, за 20 000 рублей. Он обратился в суд за признанием сделки незаконной, в связи с тем, что рыночная стоимость транспортного средства более чем в 20 раз превышает цену проданного автомобиля, а также отсутствует исполнение встречных обязательств по договору.

Рассмотрев материалы дела, суд признал сделку недействительной и постановил обязать гражданина А. вернуть в конкурсную массу организации Suzuki Grand Vitara.

Однако должник не спешил самостоятельно исполнять судебное решение, до тех пор, пока исполнительный документ не поступил в отдел судебных приставов. Судебный пристав-исполнитель уведомил гражданина А. о возбуждении исполнительного производства, вручил ему требование о передаче автомобиля взыскателю и предупредил об административной ответственности.

Осознав, что расставание с машиной неизбежно, гражданин А., под контролем судебных приставов, передал Suzuki Grand Vitara представителям взыскателя для дальнейшего расчёта с кредиторами.