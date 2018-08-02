ЧС на коллекторе опустила Бердск на 31-е место из 35 в рейтинге благополучности муниципалитетов региона

Фонд «Сибирская политика» составил рейтинг муниципальных образований Новосибирской области по уровню благополучности. Как показывают исследования, Бердск по итогам второго квартала 2018 года занимает 31 место из 35 территорий региона, поднявшись на одну позицию. Бердск находится на нижней границе «средней благополучности, получив оценку 52 (от 50 до 79 — средний уровень).

Оценивая деятельность муниципалитетов Новосибирской области во 2 квартале 2018 года, эксперты составили рейтинг, отражающий в целом работу представителей муниципальных образований.

Положение муниципалитетов определялось деятельностью глав и представителей администрации в области инвестиционной привлекательности управляемой территории, оказанием поддержки местным предпринимателям.

Первое место среди лидирующих районов Новосибирской области по итогам 2 квартала 2018 года уверенно занял Маслянинский район благодаря активной деятельности местных властей по реализации госпрограммы (по результатам опроса правительства области более 80% населения удовлетворены деятельностью главы района).

На понижение Новосибирска в рейтинговой таблице повлияла сложная обстановка в столице Сибири в связи с рядом скандальных случаев и протестными настроениями горожан.

Как и в предыдущем квартале, в части районов замечены позитивные сдвиги в области медицинского обслуживания населения, к которым относятся строительство и ремонт медицинских учреждений: в Бердске начался ремонт крыши здания горбольницы, бывшей химзаводской поликлиники.

Среди проблем здравоохранения во 2 квартале лидирует кадровая проблема: не хватает врачей в отделении скорой помощи Центральной городской больницы Бердска и некоторых районных центрах.

В отдельных районах наблюдается расхождение в показателях оценки работы медучреждений представителями областного минздрава и жителями района. Так, жители и активисты Общероссийского народного фронта оценили работу Искитимской центральной городской больницы на «неудовлетворительно», в то же время областной министерство здравоохранения поставило больнице хорошую оценку.

В ряде муниципалитетов обострились проблемы, связанные с состоянием коммунального хозяйства. Сложная ситуация создалась в Бердске, где из-за изношенных канализационных труб и коллекторов проваливается асфальт и грунт по всему городу, под угрозой обрушения из-за грунтовых вод оказались более 400 домов.

Во втором квартале выявилась еще одна проблема, связанная с бесхозными трубами и гидросооружениями. Так, Комбинат бытовых услуг Бердска не может принять на баланс бесхозные ветхие трубы частного сектора, протяженность которых составляет 8 км, а Чернореченский сельсовет Искитимского района не может приватизировать гидросооружения, так как они уже принадлежат физическому лицу, поэтому сооружения никто не ремонтирует.

Не миновали область во втором квартале и кадровые передвижения, и скандалы, связанные с возбуждением уголовных дел в отношении представителей местных властей.

Беспрецедентно скандальная предвыборная ситуация в Новосибирском районе привлекла внимание почти всех вышестоящих уровней власти, включая полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. В результате скандальных выборов главой Новосибирского района стал Александр Соболевский, бывший замминистра сельского хозяйства области. После трагедии с погибшими детьми по вине коммунальных служб новым главой Колыванского района назначен председатель совета депутатов Татарского района Евгений Артюхов, чью кандидатуру лоббировал врио губернатора Андрей Травников.

В отставку по собственному желанию ушел первый вице-мэр Бердска Александр Тужик. Начальницу бердского управления финансов и налоговой политики Галину Купцову уволили с должности из-за ряда нарушений, предыдущего начфина Ирину Вагнер осудили за халатность. Глава Улыбинского сельсовета Искитимского района оштрафован за бумажную волокиту.

К позитивным событиям, произошедшим в Бердске, эксперты фонда «Сибирская политика» отнесли:

*13 бердских социально значимых проектов получили гранты на общую сумму в 1,2 млн рублей в рамках муниципальной программы «Бердск – территория гражданской ответственности».

*Областное правительство поддержало Бердск в решении проблемы сгнивших канализаций. Врио губернатора дал городу 31 млн рулей на устранение провала на ул. Ушакова, где введён режим ЧС.

*В Речкуновке приступили ко второму этапу строительства водовода.

*По просьбе жителей в Бердске запущен ночной автобус от ж/д вокзала.

*Провал на улице Рогачева наконец-то заделан: испорченный коллектор заменили на пластиковый.

*Отремонтированы три дороги по дачным маршрутам.

*Субсидии в размере 4 млн рублей получили 17 победителей конкурса на реализацию социальных проектов: некоммерческие организации и ТОСы Бердска.

*Начался ремонт крыши здания горбольницы, бывшей химзаводской поликлиники.

Среди негативных моментов, повлиявших на низкий рейтинг благополучности Бердска отметили чрезвычайную ситуацию на канализационном коллекторе на ул. Ушакова, из-за чего фекальные стоки затопили несколько улиц.

То, что бердские власти просят 60 млн рублей на сооружение дренажной системы для осушения города от грунтовых вод эксперты тоже поставили в негативный список. Кроме того, в том же списке нехватка 33 врачей скорой помощи в ЦГБ (штат не укомплектован даже наполовину).

К нейтральным, но знаковым событиям фонд отнес назначение новосибирского бизнесмена Владимира Воспанчука директором Комбината бытовых услуг вместо также новосибирца Александр Кожина, который арестован по обвинению в «хищении воды» на 190 млн рублей.

Отметили эксперты «Сибирской политики» и другие кадровые перестановки в Бердске. Новым председателем Территориальной избирательной комиссии назначена экс-сотрудница мэрии Бердска Наталья Фокина. На пост руководителя управления ЖКХ Бердска назначен замдиректора Центра муниципальных услуг Максим Совбанов. Его предшественник Владимир Захаров ушел на повышение, пересев в кресло вице-мэра.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в городе достаточно высок уровень доверия мэру Бердска, следует из рейтинга привлекательности, составленного минэкономразвитя Новосибирской области. Анализ проведён по 17 показателям: объём инвестиций в основной капитал, уровень предпринимательской активности, объём валовой продукции сельского хозяйства, уровень безработицы и так далее.

По результатам исследования, Бердск оказался на третьем месте среди городских округов региона. Общая сумма баллов инвестиционной привлекательности города на 2017 год составила 52, что на 21 меньше, чем у Новосибирска и на 7 — чем у Искитима.

Данные были составлены по итогам опроса населения и вынесены в процентном соотношении. По итогам 2017 года, 68,87% бердчан одобряют деятельность Евгения Шестернина на посту главы города.