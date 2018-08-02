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Дамские сумки и портфели исключат из «ручной клади»

Таким образом, их перевозка останется бесплатной, а сверх них можно будет взять с собой бесплатно еще 5 кг ручной клади.

2.08.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

Дамские сумки и портфели исключат из ручной клади

Осенью 2017 года были введены новые правила провоза ручной клади, подразумевающие, что бесплатно можно провозить не более 5 кг

Дамские сумки и портфели могут вывести из-под понятия «ручная кладь», бесплатный провоз которой ограничен пятью килограммами. Таким образом, их перевозка останется бесплатной, а сверх них можно будет взять с собой бесплатно еще 5 кг ручной клади.

Это следует из законопроекта Минтранса, размещенного на официальном портале правовой информации.

Осенью 2017 года были введены новые правила провоза ручной клади, подразумевающие, что бесплатно можно провозить не более 5 кг. При этом получалось, что предметы, ранее разрешенные к бесплатной перевозке (сумка, портплед, букет цветов, зонт, коляска, детское питание и пр.), попадают в учет этих пяти килограмм.

«При регистрации и/или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь, за исключением дамской сумки, портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка на время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей», — говорится в проекте приказа.

Как следует из документа, норма бесплатного провоза багажа не может быть менее пяти килограммов на одного человека, без учета провоза вышеперечисленных вещей, а также покупок из duty free.

Источник: ТАСС


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