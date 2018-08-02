Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

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2.08.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 8 коммент.

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Третью подарочную книгу о Бердске выпустил Издательский дом «БукЪвица»

Третью книгу «Бердск. 301 год» с фотографиями Бердска к Дню города выпустил  Издательский дом «БукЪвица».  Основная часть тиража изготовлена для администрации города. И самые заслуженные граждане нашего города получили  ее в подарок из рук главы Евгения Шестернина, который поддержал продолжение проекта.

В прошлом году мы издавали небольшой тираж на продажу. Помня, что альбом был востребован, повторяем опыт.

В книге собраны фотоснимки из музеев Бердска и Новосибирска. Есть уклон на советский период истории. Кроме фотографий в издании есть несколько статей об интересных местах региона — лагерь ГУЛАга в Искитимском районе, Салаирский кряж, Умревинский острог; хронология Бердска, интересные факты о Бердске.

Фотоснимки НЕ повторяют предыдущие две книги.

Цена одной книги – 1800 рублей.

Мягкая поролоновая обложка с золотым тиснением. 96 страниц. Формат 310 на 310.

 Тираж для реализации ограничен — 100 книг.

Для пенсионеров мы готовы сделать рассрочку — вносить деньги частями на протяжении трех месяцев. После полной оплаты — забрать свою книгу.

Предлагаем несколько вариантов оплаты.
Варианты оплаты:
1. За наличный расчет в редакции по адресам: Бердск, ул. К. Маркса,24, офис 2, в бухгалтерии, ул. Ленина,38 – вход с заднего фасада здания.
2. Перечислить стоимость книги на наш расчетный счет, указав свои ФИО и назначение платежа – Книга «Бердск. 301 год».
ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Юридический и фактический адрес:
633010, Новосибирская обл.,
г. Бердск, ул. К. Маркса, 24,офис 2;
Почтовый адрес: 633010, Новосибирская область, Бердск-10, а/я 22.
допофис: ул. Ленина, 38.
Телефоны: (38341) 2-70-12, 2-15-51
2-15-51 — можно заказать счет и договор.
E-mail: bkurer@mail.ru

БИК 045004850

в ОАО Банк «Левобережный» г. Новосибирск

к/с 30101810100000000850

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3. Вариант третий. Перечислить деньги на карту №4276 8440 1909 1537 главного редактора Галины Коморниковой в Сбербанке. Указав назначение платежа «Книг. И свои ФИО».
Ждем вас!


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(8) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    В который уже раз задаюсь вопросом, почему «БукЪвица» не продаёт электронные версии этих книг???

    Thumb up 7 Thumb down 0

    • Зелёная

      Книга на бумажном носителе — это нечто ценное, что приятно взять в руки в часы досуга. Это неспешый ход знакомства, воспоминаний, мыслей, анализа и др.
      А чтение и созерцание книг в электронном варианте — это, всё же, нечто похожее на удовлетворение потребы, на ознакомление и расширение кругозора и т.п. Доходчиво ли излагаю, не соображу *SORRY*
      Надо полагать, что когда-то появится и возможность знакомства с электронной версией =)

      Thumb up 0 Thumb down 1

  2. Аноним

    На кой эти книги? Цифровая эра наступила. Раньше открытку покупали поздравить и в конверте отправить теперь одним кликом в любую точку мира ватсап

    Thumb up 4 Thumb down 3

    • Зелёная

      Смею возразить, уважаемый Аноним. Электронные письма, сообщения и пр. не способны сохраниться так, как бумажные. Наверное в силу того, что теряются в бесконечности. Письма бумажные имеют больше шансов сохраниться и быть обнаруженными своими потомками в силу ограниченной пространственной возможности их сохранения. Конечно, не все имеют привычку и возможность хранить старое. То, что казалось малозначимым когда, со временем приобретает большую ценность.
      Письма деревенские —
      Как сводки фронтовые.
      Несут они известия
      Оттуда, — где родные.
      Конвертичек вскрываю
      Очень осторожно я.
      Немножко помечтаю —
      Вести в нём хорошие.
      Почерком знакомым
      Выведены строчки
      О бедах рядом с домом —
      До последней точки.
      Мужчины, всё, уходят, —
      Исходят мужики.
      В деревне остаются
      лишь бабы, старики.
      Всё вокруг хиреет,
      Рушится, стареет…
      *****
      При таком раскладе
      Душа совсем в разладе.
      Ну что же мне ответить,
      Чем родных приветить?

      Thumb up 0 Thumb down 2

  3. Аноним

    Дождёмся, когда фото скачать можно будет 8)

    Thumb up 3 Thumb down 3

  4. Софья

    Я бы купила, но для меня дороговато :(

    Thumb up 1 Thumb down 0

  5. Соседка справа

    Давно две штуки купили, где «Бердск 302»?

    Thumb up 0 Thumb down 0

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