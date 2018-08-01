Активно протестовать против пенсионной реформы согласны 37% россиян

Вероятность массовых протестов с экономическими требованиями впервые с 2009 г. превысила 40%-ный порог, следует из июльского опроса «Левада-центра». Личная готовность принимать в них участие достигла 28% – это максимум для посткрымского периода. С начала нулевых годов аналогичный уровень протестных настроений отмечался дважды: в январе 2005 г. в связи с монетизацией льгот и в марте 2009 г. на фоне экономического кризиса и реального падения доходов населения.

Треть россиян считают, что возможны протесты и с политическими требованиями: такой же показатель социологи фиксировали в феврале 2012 г. – после выборов в Госдуму, сопровождавшихся, по свидетельству наблюдателей, массовыми фальсификациями. При этом почти каждый четвертый опрошенный готов принимать участие в таких протестах, и это тоже максимальное значение с 2009 г.

Опрос общественного мнения показал, что 37% россиян готовы выйти на протест против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Еще 53% участников опроса отказались выходить на подобные акции, а оставшиеся 10% затруднились ответить на вопрос социологов. При этом 37% опрошенных россиян уверены, что президент России Владимир Путин подпишет закон, а 33% считают, что Путин отправит закон на доработку.

Такого же мнения придерживаются бердские коммунисты. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Бессонов, секретарь горкома КПРФ, по его мнению, закон о повышении пенсионного возраста дойдет в Госдуме до третьего чтения, а потом начнутся «технические поправки», которые могут растянуться на год.

Социологи выяснили, что 71% населения России назвал самым желанным решением по поводу предлагаемой реформы, это ее полная отмена, передают «Ведомости».