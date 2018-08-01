Дебош устроила пьяная москвичка в аэропорту Новосибирска

В поле зрения сотрудников линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачёво попала посетительница одного из кафе, расположенного в здании аэровокзала. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неадекватно, громко выражалась грубой нецензурной бранью, размахивала руками, кричала, не обращая внимания на замечания гостей и работников заведения.

Нарушительницу общественного порядка задержали в административном порядке и доставили для разбирательств в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво. Доставленной оказалась 32-летняя жительница Москвы, прилетевшая в Новосибирск авиарейсом из Сеула.

Видео УТ МВД по СФО



Транспортные полицейские составили в отношении гражданки административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Материалы дела об административном правонарушении направлены в Обской городской суд Новосибирской области, сообщили в управление на транспорте МВД России по Сибири.