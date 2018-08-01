Активно протестовать против пенсионной реформы согласны 37% россиян
Пенсии работающим пенсионерам поднимут на 236 рублей
6,5 млн рублей потратят на ямочный ремонт дорог в Бердске
Убрать ничейные детские площадки должны УК во дворах Бердска
Дебош устроила пьяная москвичка в аэропорту Новосибирска
Около 162 тыс. болезней приходится на 100-тысячный город, как Бердск
Расписание поездов на вокзалах перевели на местное время
Грязью на дороге возмущена жительница Северного микрорайона в Бердске
Подожгли теплоход «Баргузин» спасатели в Бердске
Добрался до Колывани сбежавший 9-летний мальчик из детского лагеря в Искитимском районе
Хорошо тётя накидалась!
«….накачались шампанским, как извощщщики!…» (С)
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С чужбины вернулась к родным берёзкам.
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