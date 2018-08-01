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Дебош устроила пьяная москвичка в аэропорту Новосибирска

32-летнюю нарушительницу общественного порядка в кафе аэровокзала задержали за мелкое хулиганство. Но она продолжала вести себя неадекватно и в отделении полиции Толмачева.(ВИДЕО, ФОТО)

1.08.2018 Фото: Стоп-кадры с видео УТ МВД по СФО 2 коммент.

Дебош устроила пьяная москвичка в аэропорту Новосибирска

Полицейские были предельно вежливы с дебоширкой

В поле зрения сотрудников линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачёво попала посетительница одного из кафе, расположенного в здании аэровокзала. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неадекватно, громко выражалась грубой нецензурной бранью, размахивала руками, кричала, не обращая внимания на замечания гостей и работников заведения.

Нарушительницу общественного порядка задержали в административном порядке и доставили для разбирательств в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво. Доставленной оказалась 32-летняя жительница Москвы, прилетевшая в Новосибирск авиарейсом из Сеула.

Видео УТ МВД по СФО

Транспортные полицейские составили в отношении гражданки административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Материалы дела об административном правонарушении направлены в Обской городской суд Новосибирской области, сообщили в управление на транспорте МВД России по Сибири.

Дебош устроила пьяная москвичка в аэропорту Новосибирска


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(2) Комментариев

  1. Гость

    Хорошо тётя накидалась!
    «….накачались шампанским, как извощщщики!…» (С)
    :-D :-! :P

    Thumb up 3 Thumb down 2

  2. Гость

    С чужбины вернулась к родным берёзкам. :-D %) :P

    Thumb up 3 Thumb down 2

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