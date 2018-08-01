Около 162 тыс. болезней приходится на 100-тысячнй город, как Бердск

Министерство здравоохранения России назвало регионы страны, где зафиксировано наибольшее и наименьшее количество болезней на 100 тысяч человек. Данные приведены по состоянию на 2017 год.

Самым «больным» субъектом стал Алтайский край, где на 100 тысяч населения пришлось 253 429,5 заболеваний. Далее идут Петербург (236874,7), Ненецкий АО (230700,8), Карелия (230371,7) и Коми (230230,4), предает RT.

Самым здоровым субъектом, по данным Минздрава, оказалась Кабардино-Балкария, где зафиксировано 95473,8 болезней на 100 тысяч населения. Потом в списке Чечня (112108,9), Курская область (115123,6), Тыва (115621,4) и Астраханская область (115921,2).

В среднем по России на 100 тысяч населения в 2017 году зарегистрировали 161 776 болезней.

Правительство России в июле увеличило на 1,86 млрд рублей субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, рецептурными медицинскими изделиями и специальными продуктами лечебного питания.