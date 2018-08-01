Около 162 тыс. болезней приходится на 100-тысячнй город, как Бердск

Расписание поездов на вокзалах перевели на местное время
Грязью на дороге возмущена жительница Северного микрорайона в Бердске
Подожгли теплоход «Баргузин» спасатели в Бердске
Добрался до Колывани сбежавший 9-летний мальчик из детского лагеря в Искитимском районе
Минобороны требует 4,4 млрд рублей с оборонного НЗИВа из Искитима
Криминальные новости вернулись на сайты управлений МВД
Около 6 тыс. рублей за коммунальные услуги заплатил за полгода в среднем каждый житель Бердска
Светофоры с «неудобной» кнопкой для пешеходов появились в Бердске
Пятибалльную систему отметок в российских школах хотят отменить
Подозреваемого во взятках директора планетария выпустили из-под ареста в Новосибирске