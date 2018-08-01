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Убрать ничейные детские площадки должны УК во дворах Бердска

Только три бердских управляющих компании выполнили предписания отдела энергетики и ЖКХ по устранению недочетов в содержании детских площадок.

1.08.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Нет комментариев

Убрать ничейные детские площадки должны УК во дворах Бердска

В Бердске встречаются детские площадки, у которых нет балансодержателя

Только три управляющие компании Бердска на 1 августа прислали свои ответы на обращения отдела энергетики и ЖКХ о соответствие детских площадок во дворах различным ГОСТам, которые определяют внешний вид, безопасность и прочие параметры.

— Самое главное условие, которое должно соблюдаться при существовании детских площадок — наличие балансодержателя. У большинства площадок нет никакой принадлежности, — констатировала факт Татьяна Золотухина, начальник отдела.

По ее словам, площадки построили в то время, когда Жилищного кодекса не было и в помине. Тогда не было и разговора ни об общем имуществе, ни о том, как за этим имуществом надо следить, ни о коллективной ответственности.

— Сейчас мы не понимаем вообще, кому принадлежит конкретное сооружение — горка, лестница и так далее. Хорошо, если оно стоит на придомовой территории. А часто бывает, что стоит на муниципальной земле, — развела руками Татьяна Владимировна.

При идеальном раскладе механизм должен быть следующий. Управляющие компании должны оценить состояние площадок. Если они не нужны собственникам и требуют демонтажа, то УК должна предложить собственникам убрать или заменить. Если же от собственников не поступает такого решения, то тут к делу подключается комиссия по оценке форм, сформированная в Бердске. Комиссия принимает волевое решение о сносе площадки.

— Мы разослали в управляющие компании Бердска письма с просьбой указать, какие детские площадки в Бердске нужно снести. На сегодняшний день требуемую информацию предоставили только три компании — «Прогресс», «Гурман» и «Лига», — обрисовала ситуацию Золотухина.

Ответы от этих управляющих компаний содержат отчет о том, что они привели  площадки в соответствие с законом и ГОСТами.

По словам Татьяны Владимировны, отдел энергетики и ЖКХ не устанавливает жестких сроков на ответы от УК:

— Все в рамках осмотров, пока что только собираем информацию.


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