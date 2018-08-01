Подожгли теплоход «Баргузин» спасатели в Бердске

Вчера, 31 июля, спасательный отряд Бердска провел учения на борту теплохода «Баргузин» в акватории Бердского залива. Спасатели зажгли дымовую шашку на теплоходе. Потерпевшим в спасательных жилетах пришлось прыгать в воду. Двое сотрудников поисково-спасательного отряда Бердска вытащили из воды пятерых статистов-спасателей горящего теплохода. Троих статистов-спасателей усадили в лодку, двое добрались до берега вплавь, держась за борт надувной лодки спасателей.

— На берегу спасенных ждал врач, который провел осмотр и оказал первую помощь, — рассказал «Курьер.Среда.Бердск» начальник бердского ПСО Николай Ярманов.

Николай Егорович сообщил, что действия по спасению совершались в плавном режиме — без аврала. На тренировку потратили 40 минут.