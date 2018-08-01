Добрался до Колывани сбежавший 9-летний мальчик из детского лагеря в Искитимском районе

Днем сегодня, 1 августа, из лагеря «Зеленая поляна», расположенного в Искитимском районе, сбежал ребенок. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», пропал 9-летний Данила, который приехал на отдых из Колывани.

Полицейские немедленно объявили ребенка в розыск, распространив ориентировку и приметы. В поисках участвовали не только искитимские, но и бердские полицейские. Правоохранители искали ребенка в спортивной одежде и с рюкзаком.

По информации «Курьер. Среда. Бердск» из компетентных источников, через несколько часов местоположение пропавшего обнаружили. Его нашли дома в Колывани — это в 100 км от «Зеленой поляны», из которой он сбежал.

Пока неизвестно, как 9-летний ребенок добрался до дома, как и о причинах побега из лагеря. В любом случае полицейские сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.

Получить оперативную информацию от директора «Зеленой поляны» «Курьер. Среда. Бердск» не удалось. Между тем, это не первый инцидент за лето в этом оздоровительном лагере. Там, напомним, дети подрались так, что у одного — мальчика из Бердска обнаружено сотрясение головного мозга. Отец пострадавшего намерен обращаться в прокуратуру.