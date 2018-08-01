КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

ПРОДАМ 2 К КВ КИРОВА
Продам 2 к кв Комсомольская21
продам
продам
продам
продам
Продам 2-ую квартиру! 8913-928-67-56 Людмила
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Расписание поездов на вокзалах перевели на местное время

Грязью на дороге возмущена жительница Северного микрорайона в Бердске

Подожгли теплоход «Баргузин» спасатели в Бердске

Добрался до Колывани сбежавший 9-летний мальчик из детского лагеря в Искитимском районе

Минобороны требует 4,4 млрд рублей с оборонного НЗИВа из Искитима

Криминальные новости вернулись на сайты управлений МВД

Около 6 тыс. рублей за коммунальные услуги заплатил за полгода в среднем каждый житель Бердска

Светофоры с «неудобной» кнопкой для пешеходов появились в Бердске

Пятибалльную систему отметок в российских школах хотят отменить

Подозреваемого во взятках директора планетария выпустили из-под ареста в Новосибирске

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Добрался до Колывани сбежавший 9-летний мальчик из детского лагеря в Искитимском районе

Ребенок преодолел 100-километровй путь, чтобы попасть домой. Пропавшего искали полицейские Искитима и Бердска.

1.08.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Добрался до Колывани сбежавший 9 летний мальчик из детского лагеря в Искитимском районе

Детский лагерь «Зеленая поляна» находится в Искитимском районе

Днем сегодня, 1 августа, из лагеря «Зеленая поляна», расположенного в Искитимском районе, сбежал ребенок. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», пропал 9-летний Данила, который приехал на отдых из Колывани.

Полицейские немедленно объявили ребенка в розыск, распространив ориентировку и приметы. В поисках участвовали не только искитимские, но и бердские полицейские. Правоохранители искали ребенка в спортивной одежде и с рюкзаком.

По информации «Курьер. Среда. Бердск» из компетентных источников, через несколько часов местоположение пропавшего обнаружили. Его нашли дома в Колывани — это в 100 км от «Зеленой поляны», из которой он сбежал.

Пока неизвестно, как 9-летний ребенок добрался до дома, как и о причинах побега из лагеря. В любом случае полицейские сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.

Получить оперативную информацию от директора «Зеленой поляны» «Курьер. Среда. Бердск» не удалось. Между тем, это не первый инцидент за лето в этом оздоровительном лагере. Там, напомним, дети подрались так, что у одного — мальчика из Бердска обнаружено сотрясение головного мозга. Отец пострадавшего намерен обращаться в прокуратуру.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Поздравят маленьких бердчан в День города со сцены Расписание поездов на вокзалах перевели на местное время Грязью на дороге возмущена жительница Северного микрорайона в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика