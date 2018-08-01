Около 6 тыс. рублей за коммунальные услуги заплатил за полгода в среднем каждый житель Бердска

Объем платных услуг, оказанных населению Сибирского федерального округа в I полугодии 2018 года, составил, по предварительным данным, 422,9 млрд рублей, что на 7,8% выше, чем в соответствующем периоде 2017 года, сообщает Новосибирскстат.

Среди регионов округа Новосибирская область занимает первое место с долей в общем объеме платных услуг в 17,6%.

Населению Новосибирской области оказано услуг на 74,4 млрд рублей, что на 2,1% выше, чем в январе-июне 2017 года.

В структуре платных услуг, оказанных населению Новосибирской области, значительный удельный вес занимают коммунальные (21,7%), телекоммуникационные (17%) и транспортные услуги (12,1%).

В среднем каждый житель региона израсходовал на оплату коммунальных услуг 5781,9 рубля, телекоммуникационных услуг – 4540,4, транспортных – 3237,3 рубля.