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Около 6 тыс. рублей за коммунальные услуги заплатил за полгода в среднем каждый житель Бердска

Услуги ЖКХ остаются самыми «дорогими». Всего с начала 2018 года жителям Новосибирской области оказано платных услуг на 74,4 млрд рублей.

1.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Около 6 тыс. рублей за коммунальные услуги заплатил за полгода в среднем каждый житель Бердска

Услуги ЖКХ занимают первое место по расходам на платные услуги

Объем платных услуг, оказанных населению Сибирского федерального округа в I полугодии 2018 года, составил, по предварительным данным, 422,9 млрд рублей, что на 7,8% выше, чем в соответствующем периоде 2017 года, сообщает Новосибирскстат.

Среди регионов округа Новосибирская область занимает первое место с долей в общем объеме платных услуг в 17,6%.

Населению Новосибирской области оказано услуг на 74,4 млрд рублей, что на 2,1% выше, чем в январе-июне 2017 года.

В структуре платных услуг, оказанных населению Новосибирской области, значительный удельный вес занимают коммунальные (21,7%), телекоммуникационные (17%) и транспортные услуги (12,1%).

В среднем каждый житель региона израсходовал на оплату коммунальных услуг 5781,9 рубля, телекоммуникационных услуг – 4540,4, транспортных – 3237,3 рубля.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ребят, в ближайшее время не просите у меня взаймы. Я оплатил коммуналку и опустился на несколько позиций в списке Forbes.)

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