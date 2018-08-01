Криминальные новости вернулись на сайты управлений МВД

Региональные управления МВД с 26 июля возобновили публикацию новостей о проишествиях и оперативных сводок в обычном режиме после почти двухмесячного запрета. Об этом свидетельствует мониторинг «Медиазоны», проведенный по сайтам всех 84 управлений с 1 по 26 июля.
В начале июня «Медиазона» уже рассказывала, что все региональные управления МВД перестали публиковать негативные новости в связи с особым распоряжением руководства из-за чемпионата мира по футболу. Тогда источники различных изданий в ведомствах говорили, что период запрета на «плохие» новости: с 5 июня по 25 июля.
Из всех региональных управлений, с которыми в июне связывалась «Медиазона», прекращение публикации криминальных сводок по распоряжению руководства признали только в Краснодарском крае. «Работа ведется в установленном порядке, но размещаем только положительные [сообщения] ввиду особого распоряжения», — ответили там «Медиазоне».
Как показал мониторинг сайтов МВД, запрет соблюдали практически во всех регионах вплоть до полуночи 26 июля. Потом новости стали публиковать в обычном режиме. Так, за почти полный месяц с 1 по 25 июля на сайтах МВД появилось 118 сообщений о задержаниях и раскрытии преступлений, а также сводок о происшествиях. Но за один только день 26 июля было опубликовано сразу 200 таких сообщений. В таблице представлены результаты мониторинга по каждому региону.
Самостоятельно проверить количество негативных новостей на сайтах МВД можно с помощью типового поискового запроса.
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от народа скрывают , сколько было убито, ограблено и изнасиловано во время мундиаля?…)
ну, по такому же принципу работает и наша тв-пропаганда , когда рисуют картины счастья и благодушия в стране …
иногда завидуешь тем российским людям в телевизоре и хочется попасть в их страну..)))
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