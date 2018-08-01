Минобороны требует 4,4 млрд рублей с оборонного НЗИВа из Искитима

Министерство обороны России обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании свыше 4,4 млрд руб. с Новосибирского завода искусственного волокна, входящего в структуру госкорпорации «Ростех». Как говорится в материалах суда, заявление пока не принято к производству. Представитель завода отказался прокомментировать Коммерсанту ситуацию.

Новосибирский завод искусственного волокна входит в научно-производственный концерн «Техмаш» корпорации «Ростех» и выпускает боевые зарядные отделения торпед, морских мин, высокоточных авиабомб, реактивных снарядов «Ураган» и «Смерч», а также изготавливает боевые части систем вооружений «Искандер». На предприятии производится сборка нового реактивного комплекса залпового огня «Торнадо-С».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», следственные органы возбудили в отношении Валерия Петрова, занимавшего до конца 2017 года должность гендиректора завода, три уголовных дела о хищении десятком миллионов рублей.

В январе 2018-го завод возглавил Рустам Исмайлов, ранее занимавший должность заместителя гендиректора холдинга «Технодинамика», входящего в корпорацию «Ростех».