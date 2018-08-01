Расписание поездов на вокзалах перевели на местное время

С 1 августа расписание поездов дальнего следования на всех российских вокзалах и остановочных пунктах будет показываться по местному времени. Об этом сообщили в РЖД.

Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах.

Ранее указывалось московское время.

Как объяснили в РЖД, такой шаг был сделан для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Аналогичные изменения коснулись билетов на поезда: теперь на них будет указано местное время с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского.

Источник: РИА Новости