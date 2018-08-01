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Подозреваемого во взятках директора планетария выпустили из-под ареста в Новосибирске

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Подозреваемого во взятках директора планетария выпустили из-под ареста в Новосибирске

Сергею Масликову сменили домашний арест на подписку о невыезде. Следствие полагает, что он за взятки сдавал в аренду аппаратуру планетария.

1.08.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

Подозреваемого во взятках директора планетария выпустили из под ареста в Новосибирске

Директор Большого новосибирского планетария Сергей Масликов отпущен под подписку о невыезде. Суд заменил ему меру пресечения с домашнего ареста, под которым он находился с конца марте текущего года, сообщила сторона защиты директора из Новосибирского астрономического общества.

Октябрьский районный суд Новосибирска смягчил меру пресечения арестованному в феврале 2018 года директору Большого новосибирского планетария Сергею Масликову с домашнего ареста, где у него было право прогулок 2 часа в день, на подписку о невыезде. Под домашним арестом Масликов пробыл четыре месяца. Последний раз такую меру пресечения продлевали в конце июня. Теперь же подсудимому разрешено перемещаться по городу, совершать звонки, пользоваться интернетом. Кроме того, если ранее Масликова обвиняли во взяточничестве, то теперь в деле фигурирует превышение полномочий.

Сергей Масликов был арестован по подозрению в получении взятки в 190 тыс. рублей в феврале 2018 года. Следствие утверждает, что он летом 2015 года и осенью 2017 года за взятки сдавал в аренду аппаратуру планетария. Позже общественность и научное сообщество поддержали директора новосибирского планетария. Размещенную в интернете петицию об освобождении директора планетария из СИЗО подписали более 9,5 тыс. человек.

Источник: ksonline


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