Пятибалльную систему отметок в российских школах хотят отменить

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Продолжают издеваться над бывшим «лучшим в мире образованием»?! «Д,б!»
Двойку ставят за незнание, за полностью неправильно выполненную работу! А единицу тоже ставят! — за полное отсутствие прилежания и нежелание учиться, невыполненное дом.задание, за невыполненную контрольную работу. То есть, если ты сдал работу по математике, где все примеры решены неправильно — это «2»! Если ты сдал чистый лист (или вообще ничего не сдал!) — это «1»! Что не так?!
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