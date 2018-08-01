КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

ПРОДАМ 2 К КВ КИРОВА
Продам 2 к кв Комсомольская21
продам
продам
продам
продам
Продам 2-ую квартиру! 8913-928-67-56 Людмила
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Расписание поездов на вокзалах перевели на местное время

Грязью на дороге возмущена жительница Северного микрорайона в Бердске

Подожгли теплоход «Баргузин» спасатели в Бердске

Добрался до Колывани сбежавший 9-летний мальчик из детского лагеря в Искитимском районе

Минобороны требует 4,4 млрд рублей с оборонного НЗИВа из Искитима

Криминальные новости вернулись на сайты управлений МВД

Около 6 тыс. рублей за коммунальные услуги заплатил за полгода в среднем каждый житель Бердска

Светофоры с «неудобной» кнопкой для пешеходов появились в Бердске

Пятибалльную систему отметок в российских школах хотят отменить

Подозреваемого во взятках директора планетария выпустили из-под ареста в Новосибирске

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Пятибалльную систему отметок в российских школах хотят отменить

Фактически она четырехбалльная, так как «единицу» никому не ставят. Ученые предлагают ввести 12 оценок.

1.08.2018 Фото: Pixabay 2 коммент.

Пятибалльную систему отметок в российских школах хотят отменить

Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев на круглом столе в «Известиях» заявил, что ведомство обсуждает вопрос об отказе от пятибалльной системы оценок в школах.

«Там очень много работы. Многие годы идем к тому, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества. Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания», — сказал Музаев.

Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, «отец ЕГЭ» Виктор Болотов в ходе обсуждения отметил, что этот вопрос обсуждается, но для внедрения таких изменений необходимо повышение квалификации учителей.

«Пятибалльная система — позавчерашняя. Безусловно, ее надо менять. Мы в свое время делали работы по переходу на многобалльные системы. Был большой проект по 12-балльной системе, — добавил Болотов. — В школе на самом деле сейчас четырехбалльная система — кол никому не ставят. При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы».

Источник: Известия


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Поздравят маленьких бердчан в День города со сцены Расписание поездов на вокзалах перевели на местное время Грязью на дороге возмущена жительница Северного микрорайона в Бердске

(2) Комментариев

  2. Гость

    Продолжают издеваться над бывшим «лучшим в мире образованием»?! «Д,б!»
    Двойку ставят за незнание, за полностью неправильно выполненную работу! А единицу тоже ставят! — за полное отсутствие прилежания и нежелание учиться, невыполненное дом.задание, за невыполненную контрольную работу. То есть, если ты сдал работу по математике, где все примеры решены неправильно — это «2»! Если ты сдал чистый лист (или вообще ничего не сдал!) — это «1»! Что не так?!
    =-O =-O =-O

    Thumb up 3 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика