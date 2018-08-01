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Светофоры с «неудобной» кнопкой для пешеходов появились в Бердске

Новые светофоры установили при реконструкции ул Лунной. Они оснащены кнопками ускорения сигнала для перехода дороги. Чтобы нажать на кнопку, пешеходу не придется изворачиваться.(ФОТО)

1.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 2 коммент.

Светофоры с неудобной кнопкой для пешеходов появились в Бердске

Кнопка светофора для пешехода находится на расстоянии вытянутой руки

На пешеходных светофорах, установленных после реконструкции улицы Лунной, появились кнопки для остановки движения машин. Читатель «Курьер.Среда.Бердск» Yurik высказал свое мнение о новшестве на сайте редакции.

— Пешеходные переходы с кнопками на Лунной… Кто этот бред проектировал? Кто этот бред подписал? Строители где были, когда ЭТО делали, а не остановились, вызвали бригадира, тот старшего по участку, тот ответственного и т.д
Как на кнопку можно нажать? Мало того, что кнопка находится на высоте, не доступной иному старику (про детей молчим), так она находится в метре от тротуара и за забором(на Сказке), — выразил свое мнение Yurik.

Читатель не смог запечатлеть светофор с кнопкой, так как у него не было фотоаппарата. Корреспондент «Курьер.Среда.Бердск» обошел все светофоры улицы Лунной и выяснил, что кнопки присутствуют, но не на всех пешеходных светофорах.

Опытным путем мы выяснили, что кнопки для ускорения сигнала, разрешающего движение пешехода, находятся на досягаемом для человека уровне. Взрослому человеку нет необходимости тянуться вверх для нажатия кнопки. Опора светофора находится на расстоянии вытянутой руки пешехода.

Начальник управления ЖКХ Максим Совбанов рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что ярко-желтые кнопки находятся на видном месте опоры светофора. Подобные кнопки будут установлены на всех новых светофорах улицы Лунной.


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(2) Комментариев

  1. zizou

    кнопки для ускорения сигнала, разрешающего движение пешехода, находятся на досягаемом для человека уровне. Взрослому человеку нет необходимости тянуться вверх для нажатия кнопки. Опора светофора находится на расстоянии вытянутой руки пешехода
    ============================
    чтоб достать до кнопки на фото 5, похоже, что я должна наступить в грязь и прижаться к забору %) а зимой? вскарабкаться на сугроб?

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  2. Болдырев

    Начальник управления ЖКХ Максим Совбанов рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что ярко-желтые кнопки находятся на видном месте опоры светофора. Подобные кнопки будут установлены на всех новых светофорах улицы Лунной.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/08/01/367098-svetofory-s-neudobnoj-knopkoj-dlya-peshexodov-poyavilis-v-berdske

    А вот как раз и не на всех. На фото №4 http://www.kurer-sreda.ru/wp-content/uploads/2018/08/DSC_0380.jpg кнопки не будет, потому как этот светофорный объект на пересечении Красной Сибири и Лунной, регулирует одновременно движение и пешеходов, и автомобилей. Помните, красный,желтый,зеленый :-D

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