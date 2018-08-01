Светофоры с «неудобной» кнопкой для пешеходов появились в Бердске

На пешеходных светофорах, установленных после реконструкции улицы Лунной, появились кнопки для остановки движения машин. Читатель «Курьер.Среда.Бердск» Yurik высказал свое мнение о новшестве на сайте редакции.

— Пешеходные переходы с кнопками на Лунной… Кто этот бред проектировал? Кто этот бред подписал? Строители где были, когда ЭТО делали, а не остановились, вызвали бригадира, тот старшего по участку, тот ответственного и т.д

Как на кнопку можно нажать? Мало того, что кнопка находится на высоте, не доступной иному старику (про детей молчим), так она находится в метре от тротуара и за забором(на Сказке), — выразил свое мнение Yurik.

Читатель не смог запечатлеть светофор с кнопкой, так как у него не было фотоаппарата. Корреспондент «Курьер.Среда.Бердск» обошел все светофоры улицы Лунной и выяснил, что кнопки присутствуют, но не на всех пешеходных светофорах.

Опытным путем мы выяснили, что кнопки для ускорения сигнала, разрешающего движение пешехода, находятся на досягаемом для человека уровне. Взрослому человеку нет необходимости тянуться вверх для нажатия кнопки. Опора светофора находится на расстоянии вытянутой руки пешехода.

Начальник управления ЖКХ Максим Совбанов рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что ярко-желтые кнопки находятся на видном месте опоры светофора. Подобные кнопки будут установлены на всех новых светофорах улицы Лунной.