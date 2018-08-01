Ростехнадзор выборочно проверит коммуналку и школы Бердска

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Директорам школ в Бердске нужно научится посылать Ростехнадзор к Травникову, к Шестерину, которые обьясняют , что деньги, предназначеные для ремонта школ, израсходованы на ЧС..
Известно малограмотным людям, что для ликвидации ЧС создаётся Российский резервный фод, областной, городской и на крупных предприятиях.
Зашёл как-то в школу 10, которая напомнила мне казарму 80-х годов, которая ничем не напоминает Нахимовское училище в Санкт Петербурге, которое Шойгу показывал Путину. Панелив этой школе 10 наведёные синей краской напомнили мне лейтинанские годы службы в украинском захалустье, когда я радостный получил первую служебную квартиру, где предыдущий жилец нарисовал панели такой краской (приехала жина увидела это жилье, села на чемодан и зарыдала)! Я в этой школе 10 вспомнил с улыбкой начало моей службы и что жена меня не покинула (невесты с Ленинграда дружно уехали)!
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