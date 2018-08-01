Ростехнадзор выборочно проверит коммуналку и школы Бердска

В ближайшие дни в Бердске Ростехнадзор начнет проверку муниципальных учреждений. Сегодня, 1 августа, на заседании коммунальщиков и жилищников вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сообщил, что проверка будет выборочная, документальная.

По его словам, сотрудники Ростехнадзора могут затребовать документы любого учреждения, вплоть до школы.

Ростехнадзор будет выборочно проверять учебные заведения на основании приказа № 103.

Владимир Захаров сказал, что, по мнению Ростехнадзора, в штате каждого учреждения должно быть два специалиста с специальными допусками: один по теплоэнергетике, другой по электроустановкам.

Владимир Захаров призвал коммунальщиков уделить этому особое внимание. По его словам, в Искитиме Ростехнадзор уже выявил нарушения.

— Я звонил в Искитим, они уже очень озадачены, как это исправить, — отметил Владимир Захаров.

О своей подготовке к проверке сообщили также сотрудники управления ЖКХ и Комбината бытовых услуг.