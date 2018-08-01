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Ростехнадзор выборочно проверит коммуналку и школы Бердска

В Искитиме, где проверка состоялась, уже думают, как выполнить требования Ростехнадзора.

1.08.2018 Автор: Слава Душин Фото: "Курьер. среда. Бердск" Один комментарий

Ростехнадзор выборочно проверит коммуналку и школы Бердска

Владимир Захаров призвал руководителей бюджетных учреждений подготовиться к проверке Ростехнадзора

В ближайшие дни в Бердске Ростехнадзор начнет проверку муниципальных учреждений. Сегодня, 1 августа, на заседании коммунальщиков и жилищников вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сообщил, что проверка будет выборочная, документальная.

По его словам, сотрудники Ростехнадзора могут затребовать документы любого учреждения, вплоть до школы.

Ростехнадзор будет выборочно проверять учебные заведения на основании приказа № 103.
Владимир Захаров сказал, что, по мнению Ростехнадзора, в штате каждого учреждения должно быть два специалиста с специальными допусками: один по теплоэнергетике,  другой по электроустановкам.

Владимир Захаров призвал коммунальщиков уделить этому особое внимание. По его словам, в Искитиме Ростехнадзор уже выявил нарушения.

— Я звонил в Искитим, они уже очень озадачены, как это исправить, — отметил Владимир Захаров.

О своей подготовке к проверке сообщили также сотрудники управления ЖКХ и Комбината бытовых услуг.


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(1) Комментарий

  1. Николай

    Директорам школ в Бердске нужно научится посылать Ростехнадзор к Травникову, к Шестерину, которые обьясняют , что деньги, предназначеные для ремонта школ, израсходованы на ЧС..
    Известно малограмотным людям, что для ликвидации ЧС создаётся Российский резервный фод, областной, городской и на крупных предприятиях.
    Зашёл как-то в школу 10, которая напомнила мне казарму 80-х годов, которая ничем не напоминает Нахимовское училище в Санкт Петербурге, которое Шойгу показывал Путину. Панелив этой школе 10 наведёные синей краской напомнили мне лейтинанские годы службы в украинском захалустье, когда я радостный получил первую служебную квартиру, где предыдущий жилец нарисовал панели такой краской (приехала жина увидела это жилье, села на чемодан и зарыдала)! Я в этой школе 10 вспомнил с улыбкой начало моей службы и что жена меня не покинула (невесты с Ленинграда дружно уехали)!

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