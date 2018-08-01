Заявила об изнасиловании дочери в палаточном лагере Бердска мать, чтобы быстрее приехала полиция

Вечером 31 июля на бердском побережье Обского моря произошел инцидент. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», пьяные подростки устроили дебош и якобы пытались изнасиловать несовершеннолетнюю.

Информацию о конфликте на берегу в районе лагеря «Юность» подтвердили в управлении МВД по Новосибирской области.

-Сотрудники полиции туда выезжали. Там зафиксировали конфликт между несовершеннолетними, которые употребляли спиртное, — рассказали в пресс-службе полицейского ведомства, отметив, что информация об изнасиловании девушки-подростка не подтвердилась.

Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», мать одной из девушек, позвонив в полицию Бердска, намеренно сообщила ложную информацию о сексуальном насилии, чтобы правоохранители быстрее приехали. Она посчитала конфликт пьяных подростков серьезным, в котором без полицейских не разобраться.

-Сейчас проводится проверка по фактам конфликта и употребления спиртного несовершеннолетними, идет работа с родителями, — сообщили в главке регионального МВД.

Подростки, попавшие в поле зрения полиции, не являются отдыхающими в палаточном лагере бердского Центра туризма «Юность». Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор «Юности» Наталья Сидакова, инцидент произошел на территории, отведенной для семейного отдыха сторонних туристов.

-Наш палаточный лагерь занимает третью часть территории, куда никакого доступа нет и где дети постоянно находятся с воспитателями. Она полностью огорожена. Система видеонаблюдения есть на всей территории. Инцидент произошел на участке для семейного отдыха, куда приезжают неорганизованные отдыхающие. Они забронировали заранее беседку под какой-то праздник, — пояснила Наталья Владимировна.

По ее словам, после вчерашнего конфликта будут вводить дополнительные правила поведения отдыхающих. Сейчас ставить палатку подросткам без сопровождения взрослых запрещено, но, по словам директора «Юности», порой сложно определить возраст несовершеннолетних.

Как отметила Седакова, среди отдыхающих «диких» туристов редко случаются конфликты, поскольку в основном люди приезжают семьями из соседних регионов.

-У нас прописаны правила отдыха, с которыми мы знакомим всех туристов. У нас нет дискотек и подобных тусовок. Люди приезжают на природу от городского шума. Музыка у нас разрешена в формате городского графика — не позже 11 часов вечера. За это лето мы дважды подходили к отдыхающим из Кемерова и попросили выключить музыку. Как правило, у нас тихо. Я постоянно отслеживаю камеры. С помощью записи видеонаблюдения полиции удалось найти людей, которые обокрали палатку на участке семейного отдыха, — рассказала Наталья Седакова

В палаточном лагере «Юность» сейчас отдыхают 50 детей из Бердска. Последняя профильная смена — экологическая — завершится 3 августа.