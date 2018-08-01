Выборы на оставшемся без депутата округе пройдут в конце года в Бердске

На внеочередной сессии 31 июля депутаты горсовета Бердска единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Владимира Захарова. Он сменил должность начальника управления ЖКХ на кресло замглавы, что запрещает ему исполнять обязанности народного избранника.

Спикер горсовета Валерий Бадьин рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что в конце года место Владимира Захарова займет новый депутат.

— В соответствии с законом, в течении года после подачи заявления Захарова о прекращении полномочий, на его место должен быть избран новый депутат. К концу года на избирательном округе № 20 пройдут выборы. Избиратели снова сделают свой выбор, — сообщил Валерий Георгиевич.

На время до переизбрания депутата, депутатские полномочия Владимира Захарова никому переданы не будут. Напомним, что 22 июня нынешний вице-мэр по вопросам строительства и городского хозяйства подал заявление о досрочном прекращении своих депутатских полномочий.