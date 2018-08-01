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Выборы на оставшемся без депутата округе пройдут в конце года в Бердске

Горсовет Бердска снял полномочия с Владимира Захарова, который занял пост вице-мэра. Избиратели округа №20 пока будут жить без своего депутата.

1.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 2 коммент.

Выборы на оставшемся без депутата округе пройдут в конце года в Бердске

На сессии депутатов Владимир Захаров присутствовал в качестве зрителя

На внеочередной сессии 31 июля депутаты горсовета Бердска единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Владимира Захарова. Он сменил должность начальника управления ЖКХ на кресло замглавы, что запрещает ему исполнять обязанности народного избранника.

Спикер горсовета Валерий Бадьин рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что в конце года место Владимира Захарова займет новый депутат.

— В соответствии с законом, в течении года после подачи заявления Захарова о прекращении полномочий, на его место должен быть избран новый депутат. К концу года на избирательном  округе № 20 пройдут выборы. Избиратели снова сделают свой выбор, — сообщил Валерий Георгиевич.

На время до переизбрания депутата, депутатские полномочия Владимира Захарова никому переданы не будут. Напомним, что 22 июня нынешний вице-мэр по вопросам строительства и городского хозяйства подал заявление о досрочном прекращении своих депутатских полномочий.


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(2) Комментариев

  1. Гость

    Даже можно предположить кто будет кандидатом 1 тот который лезит и все никак пролезть не может на этот может однопартицы помогут или перекраситься

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  2. Гость

    Даже можно предположить кандидата 1 тот который уже сколько раз лез и немог пролезть на этот раз помогут однопартийцы помогут а может перекраситься это сейчас очень просто если деньги есть

    Thumb up 0 Thumb down 0

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