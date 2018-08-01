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День ВДВ без военного шоу спецназа отметит Бердск

Показательные выступления десантников ушли в прошлое. Торжества ограничатся митингом на мемориале Воинскому братству.

1.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

День ВДВ без военного шоу спецназа отметит Бердск

В 2014 году в День ВДВ десантники «брали террористов» на аэродроме «Бердск-Южный»

Городской торжественный митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск, состоится в Бердске 2 августа.
Он пройдет на мемориале Воинскому братству, который находится у Дворца культуры «Родина», с 11:00.

— Цель мероприятия — воспитание у населения чувства патриотизма и гордости за нашу Родину, за традиции и могущество нашей страны, — рассказали в пресс-центре мэрии Бердска.

Накануне в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», звонили читателе с вопросом, будут ли показательные выступления спецназовцев на бердском аэродроме, как это было раньше.

Как выяснилось, торжества по случаю Дня ВДВ в Бердске ограничатся одним митингом, возложением цветов к мемориалу и общением однополчан. Проводить военное шоу на аэродроме прекратили после того, как бригада спецназа и вертолетный окончательно покинули Бердск.


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