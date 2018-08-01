День ВДВ без военного шоу спецназа отметит Бердск

Городской торжественный митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск, состоится в Бердске 2 августа.

Он пройдет на мемориале Воинскому братству, который находится у Дворца культуры «Родина», с 11:00.

— Цель мероприятия — воспитание у населения чувства патриотизма и гордости за нашу Родину, за традиции и могущество нашей страны, — рассказали в пресс-центре мэрии Бердска.

Накануне в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», звонили читателе с вопросом, будут ли показательные выступления спецназовцев на бердском аэродроме, как это было раньше.

Как выяснилось, торжества по случаю Дня ВДВ в Бердске ограничатся одним митингом, возложением цветов к мемориалу и общением однополчан. Проводить военное шоу на аэродроме прекратили после того, как бригада спецназа и вертолетный окончательно покинули Бердск.