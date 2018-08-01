Три уголовных дела о растрате десятков миллионов рублей против экс-директора оборонного НЗИВа расследует СК

В понедельник, 30 июля, в Искитиском районном суде состоялись предварительные слушания по второму уголовному делу против экс-директора оборонного предприятия НЗИВ Валерия Петрова. На этот раз вместе с бывшим руководителем на скамье подсудимых новые лица — его подчиненный Витюгов и директор коммерческого предприятия Кривобоков.

Судья Татьяна Чупикова, которой передали дело Петрова и подельников, обвиняемых по ст. 160 (присвоение или растрата), приняла решение вернуть дело прокурору «для устранения недостатков», сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Искитимком районном суде.

С первым уголовным делом в отношении Валерия Петрова по обвинению в хищении 8,5 млн рублей и легализации незаконных доходов произошла аналогичная ситуация. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд 28 апреля вернул это дело прокурору тоже из-за выявленных ошибок: на руки подсудимому выдали вместо нормального экземпляра черновик, в котором в резолютивной части отсутствовало одно из слов — или присвоение, или растрата.

«Исправленное» дело снова поступило в Искитимский райсуд. Его будут рассматривать заново с самого начала. Первое заседание назначено на 2 августа.

справка

В ходе расследования установлено, что в апреле 2015 года 60-летний генеральный директор и 64–летний главный инженер Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ), расположенного в Искитиме, с целью хищения денежных средств заключили договор о ремонте четырех установок прессования на сумму более 8 млн рублей с 35-летним директором новосибирской фирмы. В итоге оборудование «подкрасили», а деньги поделили. Позже, главный инженер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По решению суда он приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Валерия Петрова задержали в декабре 2017 года. Спустя неделю на заводе появился новый директор — 33-летний москвич Рустам Исмайлов. А его уволенного предшественника суд оправил под домашний арест. Мера пресечения до сего времени не менялась.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» прокурор по надзору за особо опасными объектами прокуратуры Новосибирской области Юрий Кондратьев, второе уголовное дело в отношении Петрова возбуждено летом 2017 года и только сейчас дошло до суда. По словам Кондратьева Петров с подельниками на этот раз действовал по похожей схеме. Но сумма похищенных средств, по версии следствия меньше — около 6 млн рублей.

НЗИВ сам изготавливает некие изделия, потом заключает «заведомо липовый», с точки зрения обвинения, договор с коммерческой организацией на изготовление этих изделий. Фирма в свою очередь выходит на другое коммерческое предприятие с аналогичной просьбой. А это третье звено заключает договор с заводом на изготовление деталей, чтобы изготовить изделия.

— Круг замыкается, в результате чего продукция НЗИВа возрастает в цене сразу в 10 раз. Завод сам делает, а по липовым договорам перечисляются деньги. Якобы за поставленное оборудование коммерческой организации выплачивается 10 млн рублей, другой — 36 млн, себе оставляют 3 млн, затем 5,5 млн, 30 млн рублей возвращают на НЗИВ, — озвучил преступную схему растраты Юрий Кондратьев.

По его словам, директор фирмы Кривобоков обналичил 5,5 млн рублей и 3,6 млн через Витюгова передал Петрову. Эти махинации происходили еще в 2013 году, а ряд операций относятся к 2015 году, выяснило следствие. Но и второе дело Валерия Петрова обещает затянуться. Суд уже вернул дело прокурору.

По словам Кондратьева, адвокат одного из обвиняемых обратился к начальнику следственного отдела искитимской полиции с просьбой «заявить самоотвод, так как он не реагировал на обращения защиты по некачественному расследованию». На что полицейский дал ответ: «оснований для самоотвода не вижу».

— Возникла целая дискуссия. Обвинение считает, что заявить самоотвод может сам руководитель следственного отдела. Причем для этого есть совершенно конкретные критерии, перечисленный в законе. Например, при возникновении конфликта интересов, когда ты являешься одной из сторон по делу. Здесь же было заявлено, что он якобы ненадлежащим образом исполняет функции контроля. Поэтому, с нашей точки зрения, начальник следственного отдела абсолютно правильно написал в ответе. Поскольку было заявление не о самоотводе, а об отводе. А это решает вышестоящая инстанция — главное следственное управление при ГУ МВД по Новосибирской области, — рассказал Юрий Павлович.

Он уверен, что это не имеет никакого отношения к существу обвинения — возник процессуальный момент, который затягивает судебное следствие. Поэтому прокуратура будет обжаловать решение Искитимского районного суда о возвращении дела прокурору.

Более того, по словам Юрия Кондратьева, есть еще и третье дело в отношении экс-директора НЗИВа, возбужденное в начале весны:

— Схема присвоения денег по третьему делу аналогичная. Но оно еще расследуется и обвинение по нему Петрову еще не предъявлено.

Кроме этого в Искитимском суде рассматривается еще еще одно дело Валерия Петрова — гражданское. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он по суду требует взыскать с НЗИВа невыплаченную заработную плату и другие положенные, по его мнению, выплаты.

Иск от Петрова поступил в суд 12 июля. И на предварительном судебном заседании 16 июля судья Анна Тупикина перенесла рассмотрение искового заявления на 9 октября.