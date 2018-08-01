49 человек пострадали в результате крушения самолета в Мексике

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Три уголовных дела о растрате десятков миллионов рублей против экс-директора оборонного НЗИВа расследует СК
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