Из США и Канады российским туристам не хочется возвращаться

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, из каких стран российским туристам не хочется уезжать — время между рейсом «туда» и «обратно» очень велико.

Специалисты сервиса проанализировали все проданные авиабилеты из любого города России за последний год (с 1 июля 2017 по 1 августа 2018).

На первом и втором месте рейтинга два государства Северной Америки — Канада и США. Российские путешественники проводят там примерно по месяцу — 31 и 29 дней соответственно.

На третьем месте Индия, куда в среднем туристы летают на три недели. Примерно столько же путешественники отводят на Вьетнам и Южную Корею.

Интересно, что в первую тройку попали не только самые дорогие по стоимости перелета страны. Например, больше 50 тысяч рублей в среднем стоят путешествия на Кубу и в Индонезию, но туристы проводят в этих странах чуть больше двух недель.

Меньше всего времени путешественники проводят в Эстонии — всего четыре дня. В среднем пять дней туристы отводят на поездку в Белоруссию и Финляндию, шесть дней — в Латвию. По неделе россияне проводят в Литве, Словакии, Польше, Румынии и Швеции.

Источник: РИА Новости