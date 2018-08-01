Экономить на самом необходимом начинают россияне

Данные Росстата об использовании денежных доходов населения в июне подтвердили тренд на снижение нормы текущего потребления: доля денежных доходов, потраченных на покупку товаров и услуг внутри страны, снизилась до 73,9% после скачка в мае до рекордных в 2018 году 79,1% (в годовом сопоставлении показатель все равно выше, чем было в июне 2017 года, 71,7%). Одновременно вырос объем средств, остающихся в наличной форме на руках граждан,— прирост в июне составил 3,4%, или около 100 млрд руб. Это максимум с начала года, что может свидетельствовать о накоплении населением средств на летние отпуска и связанные с ними будущие расходы.

При этом доля доходов, направляемых гражданами на покупку валюты, в июне сократилась до 3% (с 3,6% в мае), что говорит о накоплении рублевой наличности, предназначенной для трат внутри РФ. В свою очередь, вес оплаты услуг и товаров банковскими карточками за рубежом в доходах составил в июне 3% против 2,4% годом ранее — этот рост также продолжает ранее зафиксированную тенденцию и может поддерживаться относительным удорожанием основных валют к рублю.

В свою очередь, рост сбережений (включают изменение вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, приобретение недвижимости, покупку скота и птицы) в июне ускорился — на них было направлено 7,8% доходов после 2% в мае. Впрочем, годом ранее население наращивало сбережения гораздо активнее — тогда на это ушло 11,3% доходов,— данные Росстата показывают, что рост использования доходов на все прочие цели полностью обеспечен замедлением динамики сбережений и сокращением покупки валюты (см. график).

Более оперативные предварительные данные Росстата по сбережениям в июле фиксируют, что общий рост сбережений продолжился, их объем достиг 32,3 трлн руб., увеличившись за месяц еще на 480 млрд руб. Однако детальные цифры скорее подтверждают локальное накопление средств на отпуска и прочие отложенные расходы: доля наличных на руках продолжила расти (17,9% всех сбережений против 17,6% месяцем ранее), тогда как доля вкладов в банках несколько сократилась (66,6% против 66,7% месяцем ранее), как и вложений в ценные бумаги (15,5% против 15,7% в июне).

Источник: Коммерсант